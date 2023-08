Sommerferien in «Schlupfschuhen» für Letizia

Die spanische Royals auf Mallorca Gut gelaunt besuchten Königin Letizia (l-r), Prinzessin Leonor, Infantin Sofia und König Felipe VI. die Alfabia-Gärten auf Mallorca. Bild: dpa Leonor (r), Prinzessin von Spanien, und ihre Schwester, die Infantin Sofia, auf Mallorca. Bild: dpa Im Sommerferien-Modus: Königin Letizia und ihre Töchter trugen legere Sommerkleider, die sie zu Espadrilles, den typischen spanischen Schuhen, kombinierten. Bild: EPA, Keystone Während Letizia auf ein bequemes, flaches Modell setzte, trugen Leonor und Sofia eine Variante mit Keilabsatz. Der einfache Schuh soll seine Ursprünge auf Mallorca haben. Bild: Imago/Abaca Press König Felipe VI. (l-r) mit seinen Töchtern Sofia und Leonor sowie Königin Letizia beim Besuch des Dorfes Bunyola. Bild: dpa Felipe trug ein Leinenhemd mit Farbverlauf und nahm ein paar Knitterfältchen in Kauf. Entspannt und unperfekt sympathisch. Bild: Imago Die spanische Royals auf Mallorca Gut gelaunt besuchten Königin Letizia (l-r), Prinzessin Leonor, Infantin Sofia und König Felipe VI. die Alfabia-Gärten auf Mallorca. Bild: dpa Leonor (r), Prinzessin von Spanien, und ihre Schwester, die Infantin Sofia, auf Mallorca. Bild: dpa Im Sommerferien-Modus: Königin Letizia und ihre Töchter trugen legere Sommerkleider, die sie zu Espadrilles, den typischen spanischen Schuhen, kombinierten. Bild: EPA, Keystone Während Letizia auf ein bequemes, flaches Modell setzte, trugen Leonor und Sofia eine Variante mit Keilabsatz. Der einfache Schuh soll seine Ursprünge auf Mallorca haben. Bild: Imago/Abaca Press König Felipe VI. (l-r) mit seinen Töchtern Sofia und Leonor sowie Königin Letizia beim Besuch des Dorfes Bunyola. Bild: dpa Felipe trug ein Leinenhemd mit Farbverlauf und nahm ein paar Knitterfältchen in Kauf. Entspannt und unperfekt sympathisch. Bild: Imago

In den Sommerferien haben nicht nur ihre Bleistiftjupes, sondern auch ihre geliebten Pumps Pause. Königin Letizia und ihre Familie haben sich auf Mallorca im Leger-Look blicken lassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jetzt legen die spanischen Royals ihre eleganten, angezogenen Looks beiseite und setzen auf legere Sommerkleidchen und Leinenhemd.

Letizia von Spanien ehrt erneut spanisches Design.

Die Königin und ihre Töchter tragen die typisch spanischen Espadrilles. Mehr anzeigen

Königin Letizia, König Felipe und ihre beiden Töchter, die Prinzessinnen Leonor und Sofia, verbringen wie jeden Sommer ihre Ferien auf Mallorca, wo sie traditionell besondere Orte besuchen.

Am Montag haben sie sich in diesen Sommerferien zum ersten Mal der Öffentlichkeit während ihres Aufenthaltes auf der Baleareninsel gezeigt. Gut gelaunt besuchten sie die Gärten von Alfabia.

Ihre Outfits wurden dem Sommerspaziergang angepasst. Für Letizia heisst dies, adieu Pumps und körperbetonte Bleistiftjupes, für die sie bekannt ist. Stattdessen zeigte sich die Königin in einem luftigen, pinken Kleidchen, angelehnt an den derzeitigen Ausreisser-Trend Barbiecore. Die Farbe setzte ihren gebräunten Teint in Szene. Das Kleid, das nach unten hin leicht plissiert ist, wirkt besonders leger dank seines Stoffes, der von Natur aus wie etwa Leinen einen ungebügelten Moment hat.

Während Letizia letztes Jahr auf Mallorca in einem Kleid, das genauso kurz war wie das ihrer Töchter, für Aufsehen sorgte, setzt sie dieses Jahr brav auf eine Midilänge.

Natürlich ehrt Letizia mit ihrem Style das spanische Modedesign, diesmal den Designer Adolfo Dominguez.

Espadrilles und ein paar Knitterfalten

Bei den Accessoires wird es ebenso spanisch und leger – dank Korbtasche und flacher Espadrilles, die dem Look die ultimative mallorquinische Note verleihen. Der traditionelle Schlupfschuh soll seinen Ursprung auf der Balearischen Insel haben. Auch ihre Töchter kombinieren Espadrilles mit ihren luftigen Sommerkleidern, setzen jedoch auf ein geschnürtes Modell mit Keilabsatz.

Papa König Felipe nimmt es ebenfalls gelassen und trug zur weissen Hose ein Leinenhemd mit blauem Farbverlauf und nahm wie seine Ehefrau die ein oder andere Knitterfalte in Kauf. Das wirkt nicht nur entspannt, sondern auch unperfekt sympathisch.

Felipe nahm bis Samstag an der Regatta «Copa del Rey» teil. Zur weiteren Feriengestaltung der königlichen Familie ist wenig bekannt. Es wurde lediglich mitgeteilt, dass der traditionelle Empfang für die balearische Gesellschaft am Donnerstag im Marivent-Palast, dem Sommersitz des Königshauses, vor den Toren von Palma stattfinden soll.