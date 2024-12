Royales Paar macht Krebserkrankung öffentlich

Nachdem bereits Kronprinz Alexander von Serbien, inspiriert von König Charles, seine Diagnose öffentlich machte, gibt nun Kronprinzessin Katherine bekannt, an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt zu sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Katherine Karađorđević von Serbien gab bekannt, gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs zu kämpfen und wurde bereits erfolgreich operiert, wobei die Ärzte optimistisch sind.

Inspiriert von König Charles III. teilte ihr Ehemann Alexander zuvor seine Erfahrungen mit Prostatakrebs, den er besiegt hatte.

Die Kronprinzessin zeigt sich kämpferisch, betont ihre Dankbarkeit für die Unterstützung von Familie und Freunden und bittet um Privatsphäre für ihre Genesung. Mehr anzeigen

Es sind keine einfachen Zeiten für den serbischen Palast: Nachdem Kronprinz Alexander von Serbien (79) Anfang des Jahres bekanntgab, den Prostatakrebs besiegt zu haben, folgt nun seine Ehefrau Katherine Karađorđević (81), die ihre Krebserkrankung öffentlich macht.

In einer Mitteilung teilte der serbische Palast am Freitag, 20. Dezember 2024, mit, dass die Kronprinzessin gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs kämpft. Wie dem Statement weiter zu entnehmen ist, wurde die 81-Jährige bereits am University Medical Center in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania operiert. Das Ärzteteam habe entschieden, dass ein sofortiger Eingriff erforderlich war, und sei optimistisch, was ihre Prognose betrifft.

Auch Katherine von Serbien zeigt sich optimistisch: «Es war eine sehr schwierige Zeit, aber ich bin stark und entschlossen, meine humanitäre Arbeit fortzusetzen, insbesondere auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung», wird sie auf der Website zitiert.

Sie sei dankbar für die Unterstützung ihrer Familie, ihrer Freunde und natürlich ihres Mannes. Die Kronprinzessin sagt: «Mit meinem Glauben an Gott, der Unterstützung aller um mich herum, guten Freunden und den Gebeten aller werde ich diese Herausforderung meistern.»

«König Charles' Offenheit über seine Gesundheit hat mich dazu gebracht»

Im Februar teilte Alexander von Serbien seine Geschichte, dies inspiriert von König Charles III. (76). So hatte der britische Royal seine Krebserkrankung öffentlich gemacht, der serbische Kronprinz machte es ihm schliesslich nach und verkündete, dass er den Prostatakrebs besiegt hatte.

Prinz Alexander Karađorđević kam in London zur Welt und Königin Elizabeth II. (1926-2022) war seine Patentante. Mit König Charles III. ging er zusammen zur Schule, wie «Gala» schreibt.

In seinem Statement liess Alexander von Serbien damals verlauten: «Tief betroffen von der Krankheit, die leider meinen lieben Cousin und Freund, S.M. König Charles III., getroffen hat, und bewegt von seinem Mut, trotz der Krankheit seinen persönlichen Gesundheitszustand mit seinem Volk zu teilen, sende ich die folgende Botschaft der Unterstützung, aber auch des Verständnisses und des Mitgefühls.»

Es sei nichts, was man gern hören würde, eine solche Nachricht. Der Kronprinz könne aus eigener Erfahrung sprechen. «Ich habe es vermieden, öffentlich darüber zu sprechen, da es sich um eine persönliche Angelegenheit handelt, die nur meine Familie und mich betrifft, aber König Charles' Offenheit über seine Gesundheit hat mich dazu gebracht und mich ermutigt, meine Erfahrungen zu teilen.»

Kronprinzessin Katherine bedankt sich in ihrer Mitteilung beim medizinischen Personal und bittet die Öffentlichkeit darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, um sich auf ihre Genesung konzentrieren zu können.

