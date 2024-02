König Charles zeigt sich in der Öffentlichkeit König Charles und Königin Camilla (verdeckt) auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst in der englischen Ortschaft Sandringham. Der Royal zeigt sich seit der Bekanntgabe der Diagnose das erste Mal in der Öffentlichkeit. Bild: dpa König Charles III. (vorne,l) und Königin Camilla kommen zu einem Sonntagsgottesdienst in der St. Mary Magdalene Church. Bild: dpa König Charles ist seit mehr als einem Jahr britischer Monarch, nachdem seine Mutter Königin Elizabeth II. im September 2022 gestorben war. Bild: dpa König Charles zeigt sich in der Öffentlichkeit König Charles und Königin Camilla (verdeckt) auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst in der englischen Ortschaft Sandringham. Der Royal zeigt sich seit der Bekanntgabe der Diagnose das erste Mal in der Öffentlichkeit. Bild: dpa König Charles III. (vorne,l) und Königin Camilla kommen zu einem Sonntagsgottesdienst in der St. Mary Magdalene Church. Bild: dpa König Charles ist seit mehr als einem Jahr britischer Monarch, nachdem seine Mutter Königin Elizabeth II. im September 2022 gestorben war. Bild: dpa

Eine Woche hat König Charles III. auf seinem Landsitz Sandringham verbracht. Nun ist der an Krebs erkrankte Monarch wieder nach London zurückkehrt – und offenbar positiv gestimmt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor etwas mehr als einer Woche machte König Charles III. seine Krebsdiagnose publik.

Am vergangenen Sonntag besuchte der Monarch mit seiner Frau Camilla den Gottesdienst in der Kirche im englischen Sandringham.

Nun ist der Monarch wieder zu Hause in London – und offenbar positiv gestimmt. Mehr anzeigen

Der an Krebs erkrankte König Charles III. ist nach einem einwöchigen Aufenthalt auf seinem Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk wieder in die Hauptstadt London zurückgekehrt.

Der Monarch wurde per Helikopter auf das Gelände des Buckingham-Palasts geflogen.

Danach legte er die kurze Strecke zu seinem Wohnsitz Clarence House im Auto zurück, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Charles und Camilla winken Schaulustigen zu

Charles und seine Frau Camilla wurden auf dem Rücksitz einer Limousine hinter regennassen Scheiben gesichtet. Der König schien zu lächeln und winkte den Schaulustigen zu.

Das Königshaus hatte kürzlich mitgeteilt, dass der 75-jährige Monarch an Krebs erkrankt ist. Um welche Art es sich handelt, ist nicht bekannt – nur, dass es kein Prostatakrebs sein soll.

Die Therapie soll bereits begonnen haben. Spekuliert wurde nun, dass der König für eine weitere Behandlung nach London zurückgekehrt sein dürfte.

König Charles: «Der grösste Trost»

Am vergangenen Wochenende hatte sich König Charles beim Kirchgang in Sandringham bereits kurz der Öffentlichkeit gezeigt und sich in einer Mitteilung für die vielen Genesungswünsche und aufmunternden Botschaften bedankt.

«Wie alle, die von Krebs betroffen sind, wissen werden, sind solche liebenswürdigen Gedanken der grösste Trost und die grösste Ermutigung», hiess es in der Mitteilung.

Sandringham House ist für die britischen Royals schon seit vielen Jahren ein Rückzugsort. Sie verbringen dort jeweils Weihnachten und Neujahr.

Charles' Grossvater George VI., der Vater von Queen Elizabeth II., starb in Sandringham. Sein Vater Prinz Philip zog sich gegen Ende seines Lebens regelmässig für längere Aufenthalte dorthin zurück.

Mehr Videos aus dem Ressort