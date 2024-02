König Harald V. von Norwegen macht in Malaysia Ferien, musste dort aber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bild: Francisco Seco/AP/dpa

Nur wenige Tage nach seinem 87. Geburtstag bereitet die Gesundheit von König Harald von Norwegen wieder einmal grosse Sorgen. Doch nun gibt sein Sohn, Kronprinz Haakon, Entwarnung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der norwegische König Harald V. liegt auf der malaysischen Ferieninsel Langkawi im Krankenhaus.

Laut einem Statement des Königspalastes hat sich der 87-Jährige eine Infektion zugezogen.

Nun hat sich sein Sohn Haakon erstmals zum Gesundheitszustand des Königs geäussert. «Es geht ihm etwas besser,» so der 50-jährige Thronfolger. Mehr anzeigen

Europas ältester Monarch, der norwegische König Harald V., liegt seit dieser Woche auf der malaysischen Ferieninsel Langkawi im Spital. Der 87-Jährige ist während seiner Ferien erkrankt.

Der Königspalast in Oslo hatte am vergangenen Dienstag mitgeteilt, der Monarch habe sich eine Infektion zugezogen, nannte aber keine weiteren Details.

Der norwegische Fernsehsender «TV 2» berichtete später unter Berufung auf die Ärzte, der Zustand des Königs sei stabil.

Haakon: «Mein Vater braucht Ruhe und Erholung»

Nun hat sich sein Sohn, Kronprinz Haakon, erstmals zum Gesundheitszustand des Königs geäussert. «Es geht ihm etwas besser, der König ist in guter Stimmung», sagte der 50-Jährige in einem Interview mit dem «Norwegischen Rundfunk» (NRK).

Der Thronfolger betont aber auch, dass das fortgeschrittene Alter seines Vaters eine sorgfältige Behandlung erforderlich mache.

Obwohl er weit weg von zu Hause ist, sei sein Vater in guten Händen, so Haakon weiter. Inzwischen sei der persönliche Arzt des Monarchen in Malaysia angekommen.

«Was er jetzt braucht, sind ein paar Tage Ruhe und Erholung im Krankenhaus.» Wann Harald V. wieder nach Norwegen zurückkehren werde, konnte der Prinz allerdings noch nicht beantworten.

