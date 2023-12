Queen Elizabeth II. bat persönlich um Schutz für Harry

In einem kürzlich aufgetauchten Schreiben macht sich die verstorbene Queen Elizabeth II. stark für den Polizeischutz von Prinz Harry, ihrem Lieblingsenkel. Keystone

Prinz Harry kämpft zurzeit vor Gericht dafür, vom britischen Staat Polizeischutz zu erhalten. Nun ist ein Schreiben der verstorbenen Queen Elizabeth II. aufgetaucht, in dem sie für Enkel Harry darum bittet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harry und Meghan traten 2020 von ihren royalen Pflichten zurück. Damit wurde ihnen auch der Polizeischutz entzogen.

Prinz Harry verlangt vom britischen Staat, für seinen Polizeischutz aufzukommen. England sei seine Heimat und seine Familie habe das Recht, sich dort sicher und wohl zu fühlen, argumentiert Harry vor Gericht. Das Verfahren läuft.

Nun ist ein Brief von Queen Elizabeth II. aufgetaucht. Darin macht sich Harrys Grosi stark dafür, Harry Polizeischutz zu gewähren. Mehr anzeigen

Prinz Harry steckt gerade einmal wieder in einem Prozess in England. Dieses Mal geht es um Polizeischutz. Der Royalsprössling fordert vom britischen Staat, dass dieser für den Schutz seiner gesamten Familie in England aufkomme.

Sein Argument: Grossbritannien sei seine Heimat und seine Familie habe das Recht darauf, sich dort sicher und wohlzufühlen. Derzeit läuft dazu ein Prozess.

Jetzt bekommt Prinz Harry Schützenhilfe ganz von oben – aus dem Jenseits quasi.

Queen Elizabeth II. steht für Enkel ein

Die britische Zeitung «Mirror» beruft sich auf Gerichtsunterlagen, zu denen ein Brief des ehemaligen Privatsekretärs der Queen zählt.

Darin wendet er sich in ihrem Namen an die Regierung: «Sie werden verstehen, dass die Sicherheit des Herzogs und der Herzogin von Sussex für Ihre Majestät und Ihre Familie von grösster Bedeutung ist», heisst es demnach im Brief.

Bei einem Krisengespräch auf dem Landsitz Sandringham Anfang 2020 sei festgehalten worden, dass es Queen Elizabeth II. ein wichtiges Anliegen war, ihren Enkel sicher und geschützt zu wissen.

Die verstorbene Regentin habe sich dafür starkgemacht, dass Prinz Harry und Meghans Besuche in England unter Polizeischutz stattfinden würden und dass die Regierung dafür aufkomme.

