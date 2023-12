Kate im Cape-Kleid und mit Botschaft für Meghan? In letzter Zeit sorgt Prinzessin Kate mit ihren Looks immer wieder für Aufsehen. Bei der Wohltätigkeitsgala in der Royal Albert Hall in London trug Williams Frau zum Beispiel ein langes Kleid mit markanten Schultern und Cape-Ärmeln in Petrolblau. Bild: AP Ein majestätisches Piece der Londoner Designerin Safiyaa. Derzeit sorgt das von Omid Scobie veröffentlichte Buch "Endgame" für Beben. Darin wird auch Williams Ehefrau zur Zielscheibe. Bild: AP Doch William und Kate liessen sich nichts anmerken und zeigten sich lächelnd. Bild: IMAGO/Avalon.red Das Kleid erinnerte sehr an das ihrer Schwägerin Meghan, das sie 2018 getragen hatte. Es handelt sich sogar um dieselbe Marke. Bild: imago/PA Images Das Cape-Kleid traf auch am 20. September ins Schwarze, als das Präsidentenpaar ein Staatsdinner in Versailles veranstaltete. Königin Camilla trug ein Cape-Kleid aus Seidenkrepp, das majestätisch im Wind flatterte. Bild: Keystone Kate im Cape-Kleid und mit Botschaft für Meghan? In letzter Zeit sorgt Prinzessin Kate mit ihren Looks immer wieder für Aufsehen. Bei der Wohltätigkeitsgala in der Royal Albert Hall in London trug Williams Frau zum Beispiel ein langes Kleid mit markanten Schultern und Cape-Ärmeln in Petrolblau. Bild: AP Ein majestätisches Piece der Londoner Designerin Safiyaa. Derzeit sorgt das von Omid Scobie veröffentlichte Buch "Endgame" für Beben. Darin wird auch Williams Ehefrau zur Zielscheibe. Bild: AP Doch William und Kate liessen sich nichts anmerken und zeigten sich lächelnd. Bild: IMAGO/Avalon.red Das Kleid erinnerte sehr an das ihrer Schwägerin Meghan, das sie 2018 getragen hatte. Es handelt sich sogar um dieselbe Marke. Bild: imago/PA Images Das Cape-Kleid traf auch am 20. September ins Schwarze, als das Präsidentenpaar ein Staatsdinner in Versailles veranstaltete. Königin Camilla trug ein Cape-Kleid aus Seidenkrepp, das majestätisch im Wind flatterte. Bild: Keystone

Kate ist in einem Kleid erschienen, das stark an eines erinnerte, das Meghan 2018 getragen hatte. Und das ist sicher kein Zufall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Prinzenpaar von Wales macht nach dem Skandal um das Enthüllungsbuch «Endgame» einfach weiter und erscheint am 30. November öffentlich. Nach König Charles ist nun auch Prinzessin Kate in den Rassismus-Skandal hineingezogen worden.

Kate sorgte am 30. November in einem Kleid mit überlangen «Cape-Ärmeln» für Aufsehen.

Ein Look, den sie offenbar bei Meghan gesichtet hatte.

Es handelte sich nämlich nicht nur um ein ähnliches Modell, sondern auch um dieselbe Marke. Mehr anzeigen

Kates Strategie im Umgang mit Medienstürmen und Anschuldigungen ist bekannt: ein gut durchdachter öffentlicher Auftritt, einschliesslich eines Kleids mit Botschaft.

Das britische Königshaus ist derzeit wegen Meghan Markles Äusserungen in Omid Scobies Buch «Endgame», das Anfang letzter Woche erschienen ist, in Aufruhr, da sie unter anderem Rassismusvorwürfe erhoben hat. Selbst Prinzessin Kate wird in dem Buch als kaltherzig beschrieben und beschuldigt, Meghans Hilferufe «ignoriert» zu haben.

Während das Buch seit drei Tagen für ein heftiges Beben sorgte, kam die jährliche Wohltätigkeitsgala in der Royal Albert Hall für die königliche Familie genau zum richtigen Zeitpunkt. Eine Gelegenheit, sich durch William und Kate, die die Veranstaltung besuchten, von ihrer besten Seite zu zeigen.

Nicht die schlechteste Idee, denn nicht umsonst wird Williams Frau, deren Professionalität und Gelassenheit regelmässig gelobt wird, in königlichen Kreisen als «Geheimwaffe» bezeichnet.

Kleid mit unterschwelliger Botschaft

Bei ihrer Ankunft wurde das Prinzenpaar von den Journalisten mit Fragen zu den in dem Buch veröffentlichten Anschuldigungen bombardiert, doch William und Kate schienen unbeeindruckt und gingen lächelnd an ihnen vorbei.

Das beeindruckende Kleid, das die Prinzessin von Wales für den roten Teppich ausgewählt hatte, konnte man dabei nicht übersehen.

Sie setzte auf ein äusserst elegantes langes Kleid mit überlangen «Cape-Ärmeln», die jedoch nicht so lang waren, dass sie den Boden berührten – eine raffinierte Robe, die nur wenig nackte Haut enthüllte. Es war ein starker, majestätischer Look, der keinen Windstoss fürchtet, ideal um jedem Mediensturm standzuhalten. Auch die Farbe Petrolblau, die auf Vertrauen und Wahrheit verweist, ist dieser Tage gut gewählt.

Das Outfit ist auch deshalb vielleicht gut gewählt, weil es von Safiyaa stammt, einer Londoner Marke, die niemand anderes als Meghan gerne trug, bevor sie und Harry ihrem Palastleben den Rücken kehrten.

Dieses Modell erinnert vor allem an ein bestimmtes Modell, in dem Meghan in der Vergangenheit gesichtet worden war: Das Kleid in einem sogenannten Fidschi-Blau, das sie 2018 zu einem Staatsdinner im Grand Pacific Hotel getragen hatte, das vom Präsidenten der Fidschi-Inseln ausgerichtet wurde. Dabei handelte es sich nicht nur um dieselbe Marke, sondern auch um ein verblüffend ähnliches Cape-Dress-Modell.

Da sie die Wahl ihrer Outfits niemals dem Zufall überlassen würde, scheint sich Kate nicht vor Meghan zu fürchten, wenn diese es wagt, mit einem Kleid an ihre Schwägerin zu erinnern.

