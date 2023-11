Charlène trägt hohe Stiefel, Tochter Gabriella Absätze

Gabriella setzt auf Absätze, Charlène auf Schweizer Designer Anlässlich des Nationalfeiertags von Monaco hat sich die Fürstenfamilie besonders herausgeputzt. Bei der achtjährigen Gabriella darf es ein Paar Louboutin sein. Genauer: Mary-Jane-Pumps mit einem kleinen Absatz. Charlène trägt hohe Ton in Ton-Stiefel. Bild: KEYSTONE Mutter und Tochter trugen das gleiche Outfit, Nachtblau für Gabriella und Rot für Charlène. Es handelte sich um Kreationen von Didier Angelo, einer Marke, die von Didier Cometti und Angelo Buonomo gegründet wurde. Die beiden Schweizer mit südeuropäischen Wurzeln sind in Basel aufgewachsen und zogen im Jugendalter nach Paris. Bild: KEYSTONE Charlène trug zum Mantel in markanter A-Linie ausschliesslich rote Stücke und erzeugt so den angesagten Monochrome-Style. Bild: KEYSTONE Auch am Abend setzte sie auf Rot und auf Didier Angelo. Die Ehefrau von Albert II. zog alle Register und funkelte im Blitzlichtgewitter in einem langärmeligen Kleid mit Glasperlenstickerei. Bild: IMAGO Farblich abgestimmt waren auch die Rubin-Ohrringe von Cartier sowie ihr Make-up. Bild: IMAGO Gabriella setzt auf Absätze, Charlène auf Schweizer Designer Anlässlich des Nationalfeiertags von Monaco hat sich die Fürstenfamilie besonders herausgeputzt. Bei der achtjährigen Gabriella darf es ein Paar Louboutin sein. Genauer: Mary-Jane-Pumps mit einem kleinen Absatz. Charlène trägt hohe Ton in Ton-Stiefel. Bild: KEYSTONE Mutter und Tochter trugen das gleiche Outfit, Nachtblau für Gabriella und Rot für Charlène. Es handelte sich um Kreationen von Didier Angelo, einer Marke, die von Didier Cometti und Angelo Buonomo gegründet wurde. Die beiden Schweizer mit südeuropäischen Wurzeln sind in Basel aufgewachsen und zogen im Jugendalter nach Paris. Bild: KEYSTONE Charlène trug zum Mantel in markanter A-Linie ausschliesslich rote Stücke und erzeugt so den angesagten Monochrome-Style. Bild: KEYSTONE Auch am Abend setzte sie auf Rot und auf Didier Angelo. Die Ehefrau von Albert II. zog alle Register und funkelte im Blitzlichtgewitter in einem langärmeligen Kleid mit Glasperlenstickerei. Bild: IMAGO Farblich abgestimmt waren auch die Rubin-Ohrringe von Cartier sowie ihr Make-up. Bild: IMAGO

Anlässlich des Nationalfeiertags von Monaco hat sich die Fürstenfamilie besonders herausgeputzt. Während Charlène mit ihrem Outfit von Schweizer Designern für Furore sorgte, war es auch ihre Tochter Gabriella, die mit ihren Absätzen die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum Nationalfeiertag am 19. November war die Familie Grimaldi komplett.

Fürstin Charlène trug zwei Outfits eines Pariser Modehauses, das von zwei Schweizern gegründet wurde.

Gabriella trug das gleiche Tagesoutfit wie Mama, an den Füssen Mary Janes mit Absätzen. Mehr anzeigen

Sie waren nicht sehr hoch, aber es handelte sich dennoch um Schuhe mit Absätzen, die an den Füssen der achtjährigen Zwillingsschwester von Jacques von Monaco glänzten. Und was für welche! Es waren super angesagte Mary-Jane-Pumps von Louboutin – gut erkennbar an der roten Sohle –, die ihr marineblaues Outfit im Stil der 50er Jahre ergänzten.

«Mini-Me-Outfit» für die kleine Prinzessin

Ein memorabler Look, vor allem, weil Gabriella eine allzu süsse Kopie ihrer Mutter Charlène war, die im Ehrenhof des Fürstenpalastes im gleichen Outfit – jedoch in Rot – erschien. Eine ausgezeichnete Wahl, denn Rot ist nicht nur die Farbe der monegassischen Flagge, sondern auch die Trendfarbe dieser Saison, vor allem wie bei der Fürstin zu sehen ist, in einem monochromen Look getragen. Charlène ergänzte den Style nämlich mit roten Stücken: Hohe Stiefel, ein Bibi und Handschuhe. Sogar ihre Ohrringe, die mit Rubinen verziert waren, waren farblich abgestimmt.

Zwei Looks von Schweizer Designern

Es dauerte nicht lange, bis der Markenname dieses nach unten hin ausgestellten Mantels mit der markanten Taille und den Stoffknöpfen, enthüllt wurde. Ein zeitloses Stück, das Pariser Chic an den Tag legt, kreiert von Didier Angelo. Die Pariser Marke wird von Didier Cometti und Angelo Buonomo geführt – somit von zwei Schweizern südeuropäischer Herkunft, die Designer sind in Basel aufgewachsen. Das Designerduo entschied sich jedoch im Alter von 16 Jahren, nach Paris zu ziehen, um den Traum in der Modebranche wahr werden zu lassen. Offensichtlich die richtige Entscheidung.

Auch am Abend, als Charlène von Monaco an der Gala im Grimaldi Forum in Monaco teilnahm, blieb sie Didier Angelo treu und wählte für den Anlass ein festliches Kleid der Marke. Die Gattin von Albert II. zog alle Register und funkelte im Blitzlichtgewitter in einem langärmeligen Kleid mit Glasperlenstickerei und trug dazu edle Rubin-Ohrringe von Cartier. Das Abend-Make-up war stärker, ihre Lippen durch ein kraftvolles Rot betont.

Charlène von Monaco scheint jedenfalls ein Faible für Schweizer Design zu haben. Allein dieses Jahr ist sie schon mehrmals in Designs von Akris aufgekreuzt, und das hintereinander.

Didier Angelo freut es natürlich. «Was für eine Ehre, die Prinzessin für den Nationalfeiertag von Monaco einzukleiden», schrieben die Designer in ihrer Instagram-Story und fügten mehrere Fotos hinzu, auf denen die Prinzessin in ihren Kreationen zu sehen war.

Nur allzu gern würde die Redaktion in Erfahrung bringen wollen, wie stark sich der «Charlène-Effekt» auf die Nachfrage nach den von der Prinzessin getragenen Stücken ausgewirkt hat.

Mehr Videos aus dem Ressort