Peach Weber wird 70: «Sun, fun and nothing to do» Peach Weber wird heute 70 Jahre alt. Feiern will er den runden Geburtstag nach eigenen Angaben jedoch nicht. Na dann, lassen wir den Komiker halt im Video sich selber ein Ständchen singen – seine grössten Hits nämlich. 13.10.2022

Peach Weber sitzt zum Nachdenken gerne neben seinen Teich. Der Garten des Komikers ist von dichten Sträuchern und Bäumen umsäumt. «Es hat so viele Büsche, ich könnte eine FKK-Party veranstalten», so Weber.

Peach Weber geht zum Nachdenken am liebsten in seinen Garten hinter seinem Haus.

Er mache eigentlich alles in seinem Haus in Hägglingen AG, so der Komiker. Denn Daheim sei ihm am wohlsten. Braucht der 71-Jährige Zeit zum Nachdenken, geht er raus in den Garten.

«Dann nehme ich mir einen Kaffee und sitze raus. Nach 10 bis 15 Minuten kommt mir dann meistens wieder etwas in den Sinn.» Der im Garten integrierte Teich sei für ihn «ein Meditationsort».

Vor Webers Haus fahren keine Volltrottel vorbei

Ganz wichtig ist Peach Weber, dass er in seinem grünen Paradies seine Ruhe hat. Ruhe inspiriere ihn, so der Komiker.

«Wenn ich im Garten sitze, ist es, als wäre ich irgendwo in den Bergen. Ich höre Vögel zwitschern, einen Traktor oder einen bellenden Hund. Das sind angenehme, idyllische Geräusche.»

Bei ihm zu Hause würden zum Glück keine Volltrottel vorbeifahren, die mit 130 Dezibel ihre zwei Gehirnzellen tarnen müssten. «Das wäre nervig.»

Es gebe in seinem Garten zudem genügend Plätze, die er je nach Wetter nutzen könne. Brennt die Sonne vom Himmel, verzieht sich der Komiker an ein schattiges Örtchen.

Peach Weber: «Ich könnte eine FKK-Party veranstalten»

Der Garten von Peach Weber ist vom gedeckten Sitzplatz bis zum Gartenhaus von dichten Sträuchern und Bäumen umsäumt. «Es hat so viele Büsche, ich könnte hier im Prinzip auch eine FKK-Party veranstalten», sagt Peach Weber in der «Aargauer Zeitung» und lacht.

Ob der Komiker hin und wieder nackt im Garten arbeitet, ist im Interview nicht zu erfahren.

Auf die Frage, welche Lieder in seinem Garten entstanden seien, antwortet Weber: «Oftmals weiss man gar nicht mehr, wo und wie Lieder entstanden sind. Ich könnte jetzt behaupten, dass der Song ‹Sun Fun› am Teich entstanden ist, aber ich lüge nicht gern.»

Sein Lied «Raase mähe» sei jedoch ganz sicher während dem Rasenmähen entstanden – «zumindest der Refrain».

Aktuell schreibt Peach Weber an seinem letzten Programm

Momentan arbeitet der Künstler an seinem wahrscheinlich letzten Bühnenprogramm: «Ich wollte das neue Programm im Frühling schreiben, damit es im Juni fertig ist. Aber Juni ist schon vorbei …»

Der Plan von Peach Weber ist, noch ein Programm zu realisieren und damit auf Tour zu gehen, um dann im Jahr 2027 seine schon vor längerem angekündigten allerletzten Auftritte als Komiker im Hallenstadion in Zürich vorzubereiten.

«Wenn da alles klappt – das weiss man ja nie, ich könnte auf der Treppe einen Salto machen – dann wäre das super», so Weber. «Aber ich mache jetzt auch nicht extra Fitness oder so – ich denke da an den Spruch meiner Mutter: ‹S'chond scho guet›.»

