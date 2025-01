Leonardo DiCaprio flieht mit Privatjet vor Waldbränden in LA

Leonardo DiCaprio ist auch für seinen Klimaaktivismus bekannt – nun wird er deswegen angegangen. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Der Schauspieler Leonardo DiCaprio steht in der Kritik, nachdem er mit seiner Freundin Vittoria Ceretti per Privatjet nach Mexiko geflogen ist, um den verheerenden Waldbränden in Los Angeles zu entkommen.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leonardo DiCaprio reiste angesichts der Waldbrände in Los Angeles per Privatjet nach Mexiko, was aufgrund seiner Rolle als Umweltaktivist Kritik auslöste.

Die Brände forderten bisher 24 Todesopfer, zerstörten Prominentenanwesen und bedrohen weiterhin über 12'000 Gebäude, während die Winde die Lage verschärfen.

Trotz seiner umfangreichen Klimaschutz-Förderungen wird DiCaprio in den sozialen Medien wegen der Nutzung seines Privatjets als Heuchler bezeichnet. Mehr anzeigen

Leonardo DiCaprio hat sich mit seiner Freundin Vittoria Ceretti nach Mexiko begeben, um den verheerenden Waldbränden in Los Angeles zu entkommen. Der Schauspieler nutzte dafür seinen Privatjet, was angesichts seiner Rolle als Umweltaktivist für Aufsehen sorgte.

Die Brände haben bisher 24 Menschenleben gefordert und mehr als 100'000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört, darunter auch die Anwesen von Prominenten wie Paris Hilton und Milo Ventimiglia.

DiCaprio und Ceretti wurden am Freitag in Cabo San Lucas gesichtet. Der Einsatz seines Privatjets wurde scharf kritisiert, da er sich als Verfechter des Umweltschutzes einen Namen gemacht hat.

Spenden in Höhe von 80 Millionen Dollar

In den sozialen Medien wurde DiCaprio als «Heuchler» bezeichnet. Ein Nutzer schrieb: «Klima-Krieger. Was für ein Idiot.» Ein anderer kommentierte: «Stell dir vor, du fliegst mit einem Privatjet in eine andere Stadt, während dein Millionen-Dollar-Haus abbrennt.»

DiCaprio wurde von seinem Vater George und dessen Frau Peggy Ann Farrar begleitet.

Die Entscheidung, den Privatjet zu nutzen, wirft Fragen auf, da DiCaprio 1998 die Leonardo DiCaprio Foundation gründete, um Organisationen zu unterstützen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Über diese Stiftung hat er mehr als 80 Millionen Dollar an Fördergeldern für den Klimaschutz bereitgestellt.

Laut Airport Technology sind Privatjets fünf- bis vierzehnmal umweltschädlicher pro Passagier als kommerzielle Flüge, das schreibt der «Mirror». DiCaprios Nutzung eines Privatjets erfolgt, während die Waldbrände in Los Angeles weiter wüten.

Es wird erwartet, dass die Brände morgen ihren Höhepunkt erreichen könnten, da die Winde Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreichen. Evakuierungsbefehle und Warnungen gelten weiterhin für Gebiete wie Pacific Palisades, Malibu und Santa Monica. Mehr als 12'000 Gebäude sind weiterhin durch die Flammen bedroht.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr aus dem Ressort Entertainment