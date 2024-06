Enthüllung in TV-Show: Lola Weippert: «Der Stalker stand nachts vor meiner Tür» In einem TV-Interview spricht Moderatorin Lola Weippert über ihren Stalker-Übergriff. Was genau vorgefallen ist, erfährst du im Video. 04.06.2024

In einem TV-Interview spricht Moderatorin Lola Weippert über ihren Stalker-Übergriff. Was genau vorgefallen ist, erfährst du im Video.

Moderatorin Lola Weippert ist bekannt für ihre offene Art und dass sie die Themen, die sie belasten, anspricht. In einem Interview bei der TV-Sendung «Deep und deutlich» spricht die 28-Jährige über ihren Stalker-Übergriff.

Als sie nachts von einer Party nach Hause kam, stand plötzlich ein Mann vor ihrer Haustür. Weippert dachte zuerst, dass es ein Nachbar sei und umarmte den Mann. Dieser umarmte sie sehr eng und sie merkte plötzlich, dass sie den Mann gar nicht kannte und stiess ihn von sich weg.

Er behauptete, er und Lola seien in einer Beziehung und er müsse mit ihr reden. Es stellte sich heraus, dass der Mann sie schon über längere Zeit stalkte. Er schrieb ihr tagtäglich auf Instagram und fuhr schliesslich acht Stunden zu ihr und übernachtete sogar in einem Park in ihrer Nähe.

Lola Weippert war an dem Abend glücklicherweise nicht alleine. Ihre Freunde halfen ihr und riefen sofort die Polizei. Diese behauptete jedoch, dass sie nichts machen könne, da noch nichts passiert sei.

Die 28-jährige Moderatorin zeigt sich in der TV-Sendung sichtlich schockiert über diese Aussage und kritisiert die Rechte und Regeln bei einem solchen Fall. Dafür erhält sie vom TV-Publikum Applaus.

