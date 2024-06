Meghan und Harry in Panik – neue ZDF-Doku in Planung

Bald wird eine neue ZDF-Doku über Meghan und Harry erscheinen. Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Eine deutsche Adelsexpertin arbeitet an einer neuen Dokumentation über Harry und Meghan fürs ZDF. Bei der Recherche hat die Expertin herausgefunden, dass Harry und Meghan anscheinend sehr isoliert leben.

Die deutsche Royalexpertin Ulrike Grunewald arbeitet fürs ZDF an einer neuen Doku über Harry und Meghan.

Ulrike Grunewald war schon an verschiedenen TV-Dokumentation beteiligt. Zum Beispiel an «The Windsors» (2009), «The Queen» (2015).

Die Doku über Harry und Meghan wird im September ausgestrahlt.

Zum runden Geburtstag am 15. September plant der deutsche Fernsehsender ZDF ein besonderes Geschenk für Prinz Harry (39): Eine neue TV-Doku über ihn und seine Frau Meghan.

Die deutsche Adelsexpertin Ulrike Grunewald arbeitet an einer TV-Doku über die Exil-Royals. Grunewald war schon an einigen Produktionen über das englische Königshaus mitbeteiligt. Darunter: «The Windsors» (2009), «The Queen» im Jahr 2015, «Man Fergie! – Die Herzogin und das Geheimnis der Windsors» (2020) und 2021 folgten «Prinzessin Dianas gefährliches Vermächtnis» und «Die Königin und die Macht der Bilder».

Jetzt legt Grunewald nach – und Harry und Meghan sind alles andere als amused.

Harry und Meghan schon im Vorfeld nervös

Royalexpertin Grunewald beschäftigt sich schon länger mit dem Leben von Harry und Meghan. Sie war unter anderem beim ihrem Besuch in Deutschland 2023 in Düsseldorf bei den «Invictus Games» dabei. Da entstand auch die Idee zur Doku. Danach startete sie mit intensiven Recherchen.

Grunewald besuchte dafür auch die neue Heimat von Harry und Meghan. In Montecito, Kalifornien, sprach die Journalistin mit Menschen aus dem Bekanntenkreis der Sussexes.

Der deutschen Zeitung «Bild.de» hat die Grunewald erzählt, dass sie das «System Sussex» genauer anschaue und damit zeigen wolle, wie sich dieses «System» sich von dem der Königsfamilie unterscheidet. So untersuchte sie, «welche Rolle dabei Gelder spielen, die auch aus Deutschland kommen. Ich glaube, dann verstehen wir auch, warum es zum Bruch von Harry und Meghan mit der Familie kam.»

Harry und Meghan leben abgeschottet

Bei der Recherche für die anstehende TV-Doku fiel der Journalistin auch auf: «Die beiden scheinen sehr isoliert zu leben. Alles spielt sich in einem streng überwachten Zirkel ab und ist wenig transparent. Da scheint viel Angst vor Kontrollverlust zu herrschen, vielleicht auch vor Verrat.»

Ulrike Grunewald sammelt für ihr neueste Royal-Projekt viele Fakten. Wenn Meghan wegen ihrer Recherche in Panik sei, wie verschiedene Medien melden, dann «muss sie wissen warum», sagt Grunewald.

Für Grunewald stehen nicht die alten Schlagzeilen im Mittelpunkt: «schmutzige Wäsche von vorgestern» interessiere sie sich nicht. Sie will lieber folgendes über Herzogin Meghan herausfinden: «Ob sie tatsächlich Ambitionen und Chancen hat, in der amerikanischen Politik eine Rolle zu spielen und was das Thema Rassismus damit zu tun hat.»

