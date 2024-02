Carolina Shiino löste in Japan eine Kontroverse aus, da sie das Kind von ukrainischen Eltern ist, jedoch den japanischen Pass besitzt. Sie gewann die Wahl zur schönsten Frau des Landes – nun gibt sie den Titel wegen einer weiteren Kontroverse ab. Imago/Sipa USA

Carolina Shiino verzichtet auf ihren Titel als schönste Frau Japans. Die gebürtige Ukrainerin hat eine Kontroverse ausgelöst, da eine Affäre mit einem verheirateten Mann in der Öffentlichkeit ans Licht kam.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carolina Shiino (26) gibt ihren Titel als Miss Japan ab.

Die gebürtige Ukrainerin hatte eine Affäre mit einem verheirateten Mann, dies löste eine Kontroverse aus.

Zuvor hatte man die Wahl schon kritisiert, weil Shiino keine japanischen Eltern hat – und demnach «nicht japanisch aussieht». Mehr anzeigen

Die Gewinnerin der Wahl zur Miss Japan hat wegen einer Beziehung zu einem verheirateten Mann auf ihren Titel verzichtet. Die in der Ukraine geborene Karolina Shiino teilte bei Instagram mit, sie habe nach einem Medienbericht über die Affäre angeboten, ihre Krone zurückzugeben und bei ihrer Modelagentur zu kündigen.

Ihr Angebot sei angenommen worden. Shiino wurde am 22. Januar zur Miss Japan gekürt.

«Es tut mir sehr leid, dass ich diesen enormen Ärger verursacht habe», schrieb Shiino bei Instagram. Sie bat auch die Ehefrau des Mannes und seine Familie sowie andere Beteiligte um Verzeihung. Die Zeitschrift «Bunshun» berichtete in der vergangenen Woche, Shiino habe eine Beziehung zu einem Arzt unterhalten, der verheiratet sei.

Zunächst schien sie die Beziehung zu bestätigen, sagte aber, sie habe von der Ehe des Mannes nichts gewusst. Später räumte sie ein, sie habe gewusst, dass er verheiratet sei.

Keine Miss Japan 2024

Die Organisatoren der Miss-Japan-Wahl teilten am Dienstag mit, sie hätten Shiinos Verzicht auf den Titel akzeptiert. Im Jahr 2024 werde es nun keine Miss Japan geben. Der Medienbericht löste in den sozialen Medien eine Welle der Kritik an Shiino aus, warf aber auch die Frage auf, warum sie allein für die Affäre verantwortlich gemacht wurde.

Der beteiligte Mann, ein als «Muskeldoktor» bekannter Influencer, räumte auf Instagram ein, dass er nicht die Absicht gehabt habe, sich von seiner Frau zu trennen.

Er entschuldigte sich bei Shiino und anderen für den Ärger. Er versicherte, er werde sich nun seiner Arbeit und seinem Privatleben widmen.

