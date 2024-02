Heidi Klum ärgert sich über Thomas Gotttschalks Sprüche

Thomas Gottschalk und Heidi Klum. picture alliance/Geisler-Fotopress

Heidi Klum regt sich auf über Kommentare zum Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Mann Tom Kaulitz. Entertainer Thomas Gottschalk hatte zuletzt gegen das Ehepaar geschossen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) sind seit 2019 verheiratet.

Seither sieht sich das Paar wegen ihres Altersunterschieds immer wieder mit herabwürdigenden Kommentaren konfrontiert.

Thomas Gottschalks Aussage ist Klum dabei besonders ein Dorn im Auge.

Warum sich Menschen um den Altersunterschied zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz scheren, ist dem Model ein Rätsel. Sie ist 50 Jahre alt, ihr Ehemann ist 34.

«Das ist uns bewusst», sagte Klum in einem Interview mit dem Radiosender Jam FM. Die Menschen würden deswegen ziemlich gemein, führt sie aus. Sie verstehe nicht, warum der Altersunterschied von 16 Jahren stets thematisiert werde.

An erster Stelle erwähnt sie hier Thomas Gottschalk (73), der sich nach dem «Wetten, dass..?»-Ende vermehrt in die Schusslinie manövriert hat – erst mit Kommentaren zum Aussehen von Rapperin Shirin David, dann mit Aussagen zur Klum-Tochter Leni.

Klum versteht Kommentare nicht

Klum wetterte gegen den Entertainer: «Der Herr Gottschalk hatte jetzt letztens auch noch mal gesagt, dass ich ja eigentlich die Fürsorgepflicht für meinen Mann habe. Da denke ich mir: Wo hört das Shaming auf?»

Die Beziehung zwischen Gottschalk und Klum ist seit einiger Zeit eisig, da er ihre Show «Germany's Next Topmodel» als «Kindergeburtstag» bezeichnet hatte – und dann eben noch die Kommentare zu ihrer 19-jährigen Tochter.

Dabei war es Thomas Gottschalk, der Heidi Klum 1992 entdeckt hatte und ihr so den Karrierestart ermöglichte. Das Model könne es nicht nachvollziehen, da der 73-Jährige zudem jemand sei, «wo dann viele Leute zuhören». Ihr selbst würde so etwas nie in den Sinn kommen: «Leben und leben lassen.»

«Mein Mann geht mit einer alten Frau nach Hause»

Heidi Klum ist seit 2018 mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz zusammen, 2019 haben sie geheiratet. Zum Altersunterschied sagt sie nur noch: «Das ist doch unsere Entscheidung!» Da sie eine erfahrene Frau der Öffentlichkeit ist, entschärft Klum aber auch sogleich: «Mein Mann muss ja mit seiner alten Frau nach Hause gehen. Seine Augen sind noch scharf, er sieht morgens, wenn ich nicht geschminkt neben ihm liege. Meine Augen sind schon so alt, 16 Jahre älter als seine, sodass er immer so verschwommen ist.»

