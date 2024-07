Justin und Hailey Bieber sind seit 2018 verheiratet. Im Mai 2024 verkündeten die Biebers, Nachwuchs zu erwarten. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Model Hailey Bieber spricht erstmal in einem Interview über ihre Schwangerschaft und die damit verbundenen Strapazen und Ängste. Die Frau von Popstar Justin Bieber litt stark unter Morgenübelkeit.

dpa/che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hailey Bieber sprach darüber, warum sie ihre Schwangerschaft öffentlich machte, um frei und unbeschwert leben zu können.

Sie beschreibt das Internet als beängstigend für Schwangere, da sie dort viele Geschichten über traumatische Geburten sieht.

Bieber betont ihre Unabhängigkeit von ihrer berühmten Familie. Mehr anzeigen

Hailey Bieber hat darüber gesprochen, warum sie ihre Schwangerschaft nicht geheim halten wollte. «Ich hatte das Gefühl, dieses grosse Geheimnis zu verbergen, und das fühlte sich nicht gut an. Ich wollte die Freiheit haben, rauszugehen und mein Leben zu leben», sagte das Model und Ehefrau von Sänger Justin Bieber (30) dem Modemagazin «W».

Hailey ziert das Cover dessen neuer Ausgabe. Auf dem schwarz-weissen Titelfoto zeigt sie stolz ihren Babybauch in die Kamera.

Hailey und Justin Bieber gaben die Schwangerschaft im Mai auf Instagram bekannt – mit einem romantischen Video und mehreren Fotos. Es wird ein Mädchen.

«Das Internet ist kein guter Ort für Schwangere»

Zu Beginn der Schwangerschaft ging es dem Model gesundheitlich nicht gut. Sie litt unter starker Morgenübelkeit: «Ich weiss nicht, warum sie es so nennen, weil es den ganzen Tag dauert. Wir müssen den Namen ändern», erzählt Hailey Bieber «W».

Erst seit dem zweiten Trimester könne sie die Schwangerschaft geniessen.

Im Gespräch erzählt das 27-jährige Model, dass das Internet ein beängstigender Ort für eine schwangere Frau sei.

Sie sehe auf Instagram und Co. so viele Geschichten über traumatische Geburten, sagt Hailey Bieber: «Ich weiss, dass das sehr real ist. Aber ich will mich nicht selbst erschrecken.»

Die Tochter von US-Schauspieler Stephen Baldwin («Die üblichen Verdächtigen») und Nichte von Alec Baldwin («Rust») hat im Interview zudem verraten, dass ihre berühmte Familie ihr «nicht sehr nahe» stehe. Lieber fühle sie sich unabhängig: «Ich bin jetzt meine eigene Person und ich habe meine eigene Familie aufgebaut.»

