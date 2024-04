Riklin & Schaube bei «On the Rocks»: «Heute sind wir weniger moralisierend» Roman Riklin und Daniel Schaub stehen für musikalische, aufwendig gemachte Mundart-Comedy. Bei «On the Rocks» erzählen die Beiden, wieviel Aufwand in ihren Songs steckt. 19.04.2024

Redaktion Fabienne Kipfer

Ihre Mundart-Comedy funktioniert nur, wenn man sie sieht. Darum nennen Roman Riklin und Daniel Schaub ihr aktuelles Programm auch «Lieder, die du sehen musst». Mit diesem touren die beiden Geschichtenerzähler durch die Schweiz und füllen einen Saal nach dem anderen.

«So wie wir das machen, macht das niemand anders», erklärt Daniel Schaub in der blue News Sendung «On the Rocks» ihren Erfolg. Mit der multimedialen Kombination aus Comedy, Musik und Video-Projektionen hätten sie quasi ein eigenes Genre erfunden.

Die Beiden sind keine Unbekannten. Seit 20 Jahren stehen Roman Riklin und Daniel Schaub auf der Bühne und begeistern das Schweizer Publikum in verschiedenen Formationen.

Roman Riklin: «Wir sind langsame Arbeiter»

Das Duo stecke viel Arbeit in die Produktion der Songs. Es sei ein Prozess und so vergehe immer viel Zeit, bis ein Song fertig sei. «Wir haben immer das Gefühl, wir sind langsame Arbeiter», so Riklin.

Sie hätten sich bei mehreren Songs des aktuellen Programms verrennt: «Der Aufwand ist komplett ausgeartet.» Doch, es habe sich gelohnt, ergänzt Daniel Schaub.

Auf die Behauptung von Host Frank Richter, dass sie weniger politisch heute seinen, antwortet Roman Riklin: «Heute sind wir weniger moralisierend.» In ihren Songs sei immer noch eine klare Haltung zu erkennen.

Die beiden ehemaligen Mitglieder des Kult-Trios Heinz de Specht möchten mit ihren Programmen niemanden an den Pranger stellen, aber dennoch zum Denken anregen. Sie wollen gesellschaftliche Phänomene und Trends aufnehmen und diese auf unsere Art und Weise verarbeiten.

Schaub: «Unsere Songs haben mit der Gesellschaft zu tun»

«Natürlich haben unsere Songs mit der Gesellschaft zu tun», erklärt Schaub. Sie würden ja auch mit diesen Themen konfrontiert. So beobachten sie den Alltag und versuchen dies dann in ihren Songs aufzugreifen und zu verarbeiten.

Wahrscheinlich sei dies bei Riklin & Schaub ein bisschen versteckter als bei Heinz de Specht. «Wir wollen nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, ihr seid doof», so Riklin. Sie wollen dem Publikum den Raum lassen, um sich selbst darin zu entdecken.

Das ganze Gespräch mit dem Comedy-Duo Riklin & Schaub findest du unten oder auf blue Zoom:

