Marius Bear bei «On the Rocks»: «Küsse am Morgen bedeuten wahre Liebe» Marius Bear ist bei «On the Rocks» zu Gast und erzählt, wie er auf die Idee zu seinem neuen Song «Kiss me in the Morning» kam. 22.02.2024

Singer-Songwriter Marius Bear spricht mit «On the Rocks»-Moderator Frank Richter über seinen neuen Song und erzählt, warum er gerne einen eigenen Bauernhof mit Hochlandrindern hätte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marius Bear ist ein Schweizer Singer-Songwriter. 2022 vertrat er die Schweiz am «Eurovision Song Contest».

In «On the Rocks» spricht der zweifache Swiss-Music-Awards-Gewinner mit Frank Richter über seine Musik und Social Media.

«Ich habe Glück mit meiner Stimme», so der Sänger über sein wichtigstes Werkzeug. Mehr anzeigen

In der blue News-Sendung «On the Rocks» spricht Marius Bear mit Moderator Frank Richter über sein neues Werk «Kiss Me in the Morning».

Songwriting sei immer ein Prozess, erklärt der Künstler. In diesem Fall habe er die Melodie in der Nacht geträumt. Das Lied habe zu einem unterhaltsamen Austausch mit seinen Kollegen geführt, ob Küsse am Morgen vor oder nach dem Zähneputzen besser sind.

Bear und Richter sind sich schnell einig: «Küsse am Morgen bedeuten wahre Liebe.»

Marius Bear muss als Musiker auch Allrounder sein

Auch das Thema Social Media beschäftigt den ESC-Teilnehmer. Es sei «nicht so sein Ding» gewesen. Doch heute als Musiker müsse man auch als Influencer, Fotograf und Videograf tätig sein.

Neben der Musik schlägt sein Herz übrigens für Schottische Hochlandrinder. «Ich finde, das sind so tolle Viecher», meint er begeistert. Sein Wunsch – ein eigener Bauernhof mit integrierten Musikstudio.

Ab dem 6. März ist Marius Bear, der auch schon an seinem neuen Album tüftelt, in der Sendung «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» zu sehen.

Den ganzen Talk mit Marius Bear gibt es hier: