Mariah Carey sorgt für neuen Chart-Rekord

«All I Want For Christmas Is You» liegt in den Charts weiterhin vorne. Bild: Brent N. Clarke/AP/dpa

«All I Want For Christmas Is You» sorgt für Jubel bei Mariah Carey. Der kultige Weihnachtsklassiker bricht einige Rekorde und bringt viel Geld ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «All I Want For Christmas Is You» sorgt für Jubel bei Mariah Carey.

17 Wochen ist der Song an der Spitze der Billboard Hot 100 Charts.

Über 80 Millionen Dollar hat der Weihnachts-Hit insgesamt bereits eingespielt. Mehr anzeigen

«Dies ist erstaunlich!!!! Ich werde das nie, nie, nie, nie als selbstverständlich ansehen. Fröhliche frühe Weihnachten!!!!» schrieb Mariah Carey in einer Instagram-Story. Der Grund dieses Freuden-Ausbruchs: «All I Want For Christmas Is You» brach einen von Mariahs anderen Rekorden mit 17 Wochen an der Spitze der Billboard Hot 100 Charts. Der kultige Weihnachts-Song führt die Hot 100 in diesem Jahr bereits die dritte Woche in Folge an.

Der Weihnachtsklassiker wurde 1994 erstmals veröffentlicht, und das Verrückteste an diesem Lied ist, dass Carey gar nicht vorhatte, ein Weihnachtslied zu schreiben, geschweige denn einen dauerhaften Klassiker, wie «Daily Mail» schreibt.

Mariah war strikt gegen die Idee eines Weihnachtsalbums. Sie war der Meinung, dass dies ein Künstler am Ende seiner Karriere macht, nicht am Anfang. Der Vorstandsvorsitzende von Sony Music bestand aber darauf, und so machten sich Carey und ihr Co-Autor Walter Afanasieff widerwillig an die Arbeit. Sie brauchten dann auch weniger als 15 Minuten für den Text und die Melodie.

Gelohnt hat sich dieser geringe Aufwand schon: Jedes Jahr im Dezember spielt der Song zwischen 600.000 (ca. 531'000 Franken) und 1,2 Millionen US-Dollar an Tantiemen ein – und die Gesamteinnahmen belaufen sich auf über 80 Millionen Dollar (ca. 71 Millionen Franken). Frohes Fest für Mariah Carey.