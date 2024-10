RTL wartet Ermittlungen gegen DSDS-Juror Pietro Lombardi ab

Jury der 21. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar»: (v.l.) Loredana, Pietro Lombardi, Chefjuror Dieter Bohlen, Beatrice Egli. RTL

Nach einem Polizeieinsatz in der Villa von Pietro Lombardi aufgrund eines Streits mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa ist unklar, wie es für den DSDS-Juror weitergeht. RTL wartet auf die Ergebnisse der Ermittlungen.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei bestätigte einen Einsatz in der Nacht zum 7. Oktober an der Adresse von Pietro Lombardi wegen eines Streits mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa.

RTL steht in Kontakt mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft und wartet auf die Klärung der Vorwürfe, bevor Entscheidungen zu Lombardis Zukunft bei DSDS getroffen werden.

Lombardi und sein Anwalt dementieren die Vorwürfe.

Das Paar veröffentlichte ein gemeinsames Statement auf Instagram, um den Medienrummel zu entschärfen.

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung über eine Anzeige. Mehr anzeigen

In der Nacht zum 7. Oktober fand ein Polizeieinsatz im Haus des DSDS-Jurors Pietro Lombardi statt, der im Zusammenhang mit dem Vorwurf häuslicher Gewalt steht. Ein Streit zwischen Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa soll der Auslöser für den Anruf bei der Polizei gewesen sein. Rypa sei anschliessend zusammen mit ihrem neugeborenen Kind, Amelio Elija (6 Wochen), in der Uniklinik Köln gewesen.

Lombardis Anwalt weist die Vorwürfe wegen Körperverletzung zurück: «Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten.»

In den nächsten Tagen dürfe sich Lombardi seiner Verlobten nicht nähern, dies habe die Polizei so angeordnet.

Kein Ende von Lombardis Engagement bei DSDS

Ein Sprecher des Senders RTL, Lombardis Arbeitgeber, äusserte sich am Freitag in einem offiziellen Statement: «RTL ist mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft weiterhin in engem Austausch, um die im Raum stehenden Vorwürfe so schnell wie möglich zweifelsfrei aufzuklären.»

Dabei betonte RTL, dass die Spekulationen über ein sofortiges Ende von Lombardis Engagement bei DSDS unbegründet seien. «Sollte sich keine neue Faktenlage ergeben, wird RTL etwaige Ermittlungen und Ergebnisse der Staatsanwaltschaft Köln als Grundlage für das weitere Vorgehen abwarten,» heisst es.

Presse spiele den Konflikt hoch

Am 9. Oktober hatte RTL bereits festgehalten, dass Pietro und sein Anwalt die Vorwürfe mit Nachdruck dementieren.» Parallel dazu veröffentlichte das Paar ein gemeinsames Statement auf Instagram. «Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns äussern,» schrieben sie.

Laura Rypa und Pietro Lombardi teilen auf Instagram ein gemeinsames Statement. Instagram/lauramaria.rpa

Die Presse spiele den Streit unnötig hoch. Sie baten darum, die Öffentlichkeit rauszuhalten, um das Wohl ihrer Kinder zu schützen.

Berichte, wonach die Uniklinik Köln Anzeige gegen Lombardi erstattet habe, wurden vom Spital dementiert. Die Klinik teilte auf Nachfrage von RTL mit, dass keine solche Anzeige vorliege. Ob und wie die Ermittlungen weitergehen, bleibt abzuwarten. Bis dahin gilt für Pietro Lombardi die Unschuldsvermutung.