Die Hunde von Brooklyn und Nicola Peltz Beckham strahlen kunterbunt, denn das Ehepaar hat ihr Fell pink-orange und pink-violett gefärbt. Fans sind schockiert, der Clip ist mittlerweile von TikTok verschwunden.

Erst vor Kurzem haben Nicola und Brooklyn Peltz Beckham ihre Chihuahua-Hündin Nala verloren.

Das Ehepaar klagte im Anschluss gegen den Hundecoiffeur, denn direkt im Anschluss an ihren Termin dort war Nala verstorben.

Nur wenige Wochen später zeigt das Ehepaar ihre anderen Hunde, zwei Bolognese, mit gefärbtem Fell. Die Fans sind schockiert.

Glücklich strahlt Nicola Peltz Beckham (29) in einem neuen TikTok-Video in die Kamera, schmiegt sich liebevoll an einen ihrer Hund. Erst vor Kurzem musste sie zusammen mit ihrem Ehemann Brooklyn Peltz Beckham (25) Abschied von ihrer geliebten Chihuahua-Hündin Nala nehmen.

Der Tod von Nala zog grosse Wellen nach sich. Denn wie US-Medien berichteten, hat Nicola Klage gegen den Coiffeur ihres verstorbenen Hunds erhoben.

Demnach habe die Schauspielerin in ihrer Klage angegeben, dass ihr Vierbeiner nach einem Routinebesuch bei dem mobilen Hundesalon verletzt worden sei und nur wenige Stunden darauf verstarb.

Ein paar Wochen später sorgen nun ihre anderen Vierbeiner, zwei Bolognese, für Schlagzeilen. Oder vielmehr, was sie und Ehemann Brooklyn mit ihnen gemacht haben.

In einem Video, das sie auf TikTok hochgeladen hat, tanzt sie mit Brooklyn, nimmt dann einen ihrer Hund auf – dessen Fell ist orange-pink gefärbt. Die Fans sind schockiert und kommentieren laut «Daily Mail»: «Der Hund hat so traurig ausgesehen» oder «Armer Hund».

Peltz Beckhams färben ihre Hunde pink-orange und pink-violett

Das Video ist mittlerweile nicht mehr aufrufbar. In Brooklyn Peltz Beckhams Instagram-Story ist aber der zweite Bolognese des Ehepaars zu sehen. Der Vierbeiner leuchtet in pink-violett. Dazu schreibt der Promi-Sprössling: «My baby girl».

Das Video von Nicola Peltz Beckham ist mittlerweile nicht mehr aufrufbar. Darin schmiegte sich die Schauspielerin an ihren pink-orangen Hund, der wie ein Stofftier aussieht.

Derweil erinnert sich Nicola, die sich bei Instagram als «Hundeaktivistin» beschreibt, in ihren Storys an Nala und schreibt, wie sehr sie sie vermisst. Die 29-Jährige teilt darin einen alten Post, mit dem sie eine Reihe an Bilder des Chihuahuas postete.

Damals erklärte die Schwiegertochter von Victoria (50) und David Beckham (49) ihren Fans gegenüber: «Das war der härteste Monat meines Lebens. Ich kann nicht einmal die Worte finden, um meinen Herzschmerz auf so vielen Ebenen zu beschreiben. Nala war völlig gesund, als sie gestern zum Hundefriseur ging, aber sie kam hyperventilierend zurück und konnte nicht mehr zu Atem kommen.»

Laut US-Medien gab Nicola in ihrer Klage an – in die unter anderem TMZ und dem «People»-Magazin Einsicht gehabt haben sollen –, der Angestellte habe eine Vorgeschichte von «vorsätzlicher und böswilliger Misshandlung von Hunden».

Ziel der Klage soll es laut Peltz Beckham sein, dass weitere Vorfälle dieser Art künftig verhindert werden können. «Ich kann nicht guten Gewissens zulassen, dass diese schreckliche Tat weiteren Familien widerfährt», verdeutlichte sie ihre Motivation.

