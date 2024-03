Zürcher Model Bianca Gubser-Keyman durchlief kürzlich eine Kur in einem Luxushotel in Luzern. Instagram/bianca.g.keyman

Bianca Gubser-Keyman machte vor Kurzem eine einwöchige Detox-Kur, bei der sie nur 850 Kalorien am Tag zu sich nahm. Auf Instagram gab sie währenddessen Einblicke in ihren Alltag.

Vor Kurzem machte Bianca Gubser-Keyman eine Detox-Kur im «Chenot Palace Weggis» in Luzern.

Das «Advanced Detox»-Programm erlaubt nur 850 Kalorien am Tag.

Das Zürcher Model gab auf Instagram Einblicke in den Detox-Alltag.

Mit dabei war auch ihr einjähriges Töchterchen. Mehr anzeigen

Wie viel Kalorien ein Mensch pro Tag braucht, ist unterschiedlich und von diversen Faktoren wie dem Aktivitätslevel abhängig. 850 Kalorien am Tag sind vergleichsweise aber unterdurchschnittlich wenig.

So viel ass das Zürcher Model Bianca Gubser-Keyman kürzlich bei einer Luxuskur im «Chenot Palace Weggis» in Luzern. Dort absolvierte sie während einer Woche das «Advanced Detox»-Programm, das die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren soll, wie es auf der Website des Fünfsternehotels heisst.

Neben dem geringen Kalorienzufuhr wird während des Programms zudem auf Zucker, Koffein und Salz verzichtet. Angereichert wird das Ganze mit Massagen oder Aromatherapie.

Töchterchen Kaira mit dabei auf Kur

Auf Instagram gab das Model Einblicke in den Alltag ihrer Detox-Kur. Mit dabei war ihre einjährige Tochter Kaira. Zum Mittagessen gab es auch für das Mädchen was Gesundes auf den Teller: Süsskartoffel-Pommes, Gurken, Beeren, vegetarischen Hackbraten, Oliven plus Hühnerbrühe.

Gubser-Keymans Zmittag schaut nicht minder gesund aus:

Auf Instagram zeigte Bianca Gubser-Keyman das Essen ihrer Detox-Kur. Instagram/bianca.g.keyman

Ob eine solch strikte Kur empfehlenswert ist, hat «Nau» bei der Ernährungsberatung Zürich abgeklärt. So war die Einschätzung: «Grundsätzlich nicht.»

Stattdessen solle man besser auf eine langfristige, ausgewogene Ernährung setzen. Eine nachhaltige Gewichtsreduktion und gute Abwehrkräfte könne man nicht durch eine einwöchige Kur erzielen, wie die Ernährungsberatung Zürich «Nau» erklärt.

5'500 Franken für eine Woche Kur

Gekostet hat Gubser-Keyman die Kur im Luxushotel 5'500 Franken für eine Woche. Mit dabei sollen auch Termine für Ärzte- und Ernährungsberatungen sein.

Seit 2012 ist das Model mit dem Unternehmer Ahmet Keyman zusammen. 2016 heiratete das Paar in St. Moritz und wurde 2018 zum ersten Mal Eltern von einem Sohn, Kerim Roger. Im letzten Jahr kam schliesslich Kaira Jade dazu.

