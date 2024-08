Die Brüder Noel und Liam Gallagher haben sich versöhnt. Oasis feiern ein Comeback und gehen 2025 nach 15 Jahren wieder auf Tour. (Archivbild) Pa/PA Wire/dpa

Die Gerüchte sind wahr: Die britische Band Oasis gibt nach 15 Jahren Trennung ihr Comeback bekannt. Die Gallagher-Brüder konnten ihre Streitigkeiten beilegen und gehen 2025 wieder gemeinsam auf Tour.

Wie «The Guardian» schreibt, plant die legendäre britische Musikgruppe für 2025 eine 14-tägige Tournee durch Grossbritannien und Irland.

Das Comeback wird dann 16 Jahre nach dem letzten Auftritt der Band stattfinden.

Grund für das Ende der Band war damals ein Zerwürfnis zwischen den Gallagher-Brüdern. Mehr anzeigen

Es sind die Comeback-News des Jahres: Wie Oasis in sozialen Medien bestätigten, wird die legendäre Britpop-Band 2025 wieder auf Tour gehen. Demnach sind Konzerte in mehreren britischen Städten geplant, darunter London und Manchester. Laut «The Guardian» startet der Kartenvorverkauf am 31. August.

«This is it, this is happening», steht unter der Ankündigung. Auf Deutsch: «Das ist es, es passiert.» Die Freude bei den Fans ist gross. Unter dem Video häufen sich die Kommentare. «So fühlt sich Liebe an» und «Das ist so toll!», finden die einen. Eine andere Followerin schreibt: «Ich habe das Gefühl, ich fliege.»

Die Neuigkeiten zur Wiedervereinigung erreichen Fans 15 Jahre nach dem letzten Auftritt der Band. Nach Streitigkeiten zwischen den Brüdern Liam (51) und Noel Gallagher (57) lösten sich Oasis 2009 auf. Damals verliess Noel die Gruppe im Streit mit seinem Bruder. Wie es scheint, sollen sie sich nun wieder versöhnt und zusammengefunden haben.

«The Guardian» zitiert aus einer Medienmitteilung: «Es gab keinen grossen Moment der Offenbarung, der die Wiedervereinigung ausgelöst hat – nur die allmähliche Erkenntnis, dass die Zeit reif ist.» In einem gemeinsamen Statement habe die Band befunden, dass das «lange Warten» ein Ende habe und Fans «kommen und sehen» sollen, da es «nicht im Fernsehen übertragen» werde.

Immer wieder gab es Spekulationen über ein Comeback. In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Hinweise, dass Noel und Liam wieder zusammen auftreten könnten. Nun haben sich die Gerüchte also bewahrheitet.

Gallagher-Brüder setzten Karrieren getrennt fort

Die Band aus Manchester prägte mit Liedern wie «Wonderwall», «Don't Look Back in Anger» und «Supersonic» die 90er-Jahre. Die Gruppe wurde zu einer der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte.

Mit «Definitely Maybe» stand vor 30 Jahren das erste Album von Oasis in den Läden. Das zweite Album «(What's The Story) Morning Glory?» von 1995 gehört bis heute zu den bestverkauften Platten in Grossbritannien.

Die Brüder machten aber auch mit Streitigkeiten und Skandalen Schlagzeilen, vor allem Frontmann Liam Gallagher. Im Sommer 2009 kündigte Noel Gallagher nach langem Streit schliesslich an, er werde aus der Band aussteigen. Die Brüder setzten ihre Karrieren getrennt fort.

