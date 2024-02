TV-Star Pablo Grant stirbt im Alter von 26 Jahren

Der deutsche Musiker Pablo Grant ist im Alter von 26 Jahren überraschend verstorben. Instagram/bhz030

Eigentlich hat seine Band BHZ am nächsten Samstag einen Auftritt in Dübendorf, jener wurde nun abgesagt. Der Musiker und Schauspieler Pablo Grant ist im Alter von 26 Jahren an einer Thrombose gestorben.

Dies gibt seine Rap-Crew BHZ auf Instagram bekannt, sie standen kurz vor dem Start ihrer ausverkauften Tour.

Die Shows sind ohne neue Termine abgesagt, die Familie des Musikers und Schauspielers bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Mehr anzeigen

Anfang letzter Woche ist Musiker Pablo Grant überraschend im Alter von 26 Jahren gestorben. Das Mitglied der Berliner Rap-Gruppe BHZ ist laut eines Statements an den Folgen einer Thrombose gestorben.

BHZ sagte ihre Tour kurzfristig ab, dies nur einen Tag vor dem Start – bisher haben sie keine neuen Daten veröffentlicht. Laut eigenen Angaben waren die Shows ausverkauft. Die Rap-Crew wäre am 17. Februar auf in Dübendorf ZH zu Gast gewesen.

Auf Instagram informierte BHZ über den Tod von Pablo Grant mit den Worten: «Der Künstler, Schauspieler, Musiker und Teil von BHZ, Pablo Grant, ist am 6. Februar unerwartet im Alter von 26 Jahren an den Folgen einer Thrombose verstorben. Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich und bitten bis auf Weiteres darum, die Privatsphäre zu respektieren und in dieser schweren Zeit von Kontaktaufnahme abzusehen. Wir danken allen Fans, die Pablos künstlerischen Weg über die Jahre begleitet und unterstützt haben.»

Neben der Musik war Pablo Grant auch Schauspieler, so hat er beispielsweise bei «Polizeiruf 110», «In aller Freundschaft» oder «Tatort» mitgespielt.

Bei einer Thrombose bildet sich ein Gerinnsel in einem Blutgefäss, welches den Fluss blockiert. Es kann mehrere Gründe für eine Thrombose geben – darunter etwa die Veränderung der Zusammensetzung des Blutes, Schäden an den Gefässen, Krankheiten, Entzündungen oder auch verschiedene Medikamente.

