Das gab es noch nie: Sänger Seal zeigt sich mit all seinen Kindern aus seiner Ehe mit Heidi Klum an einer Filmpremiere in Los Angeles. Und auch seine aktuelle Lebenspartnerin war mit dabei. Nur eine fehlte: Heidi Klum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sänger Seal hat am 5. Januar 2024 an der Filmpremiere von «The Book of Clarence» in Los Angeles sein ganzes Patchwork-Familienglück präsentiert.

Mit auf dem Bild: Seine Partnerin Laura Strayer und seine vier Kinder, die aus seiner Bezeihung mit Heidi Klum stammen.

Das ist eine kleine Sensation. Gibt es doch fast keine Bilder, auf denen der gesamte Seal-Klum-Clan zusammen zu sehen ist. Mehr anzeigen

Sie strahlen an der Filmpremiere von «The Book of Clarence» um die Wette: Sänger Seal (60) mit seiner Partnerin Laura Strayer und seinen vier Kindern.

Voller Stolz präsentiert der Hitsänger Seal seine Liebsten: Leni (19), Lou (14), Henry (18) und Johan. Auch Seals Partnerin Laura Strayer (33) zeigte sich an der Kinopremiere bestens aufgelegt.

Nur Model-Mami Heidi Klum (50) fehlt beim Anlass. Ob sie über den Auftritt nicht happy war? Immerhin gibt es vom ganzen Familienclan fast keine gemeinsamen Fotos.

Zwischen den beiden Ex-Partnern soll dicke Luft herrschen. In einem Interview mit dem Magazin «Us Weekly» sagte Seal 2021 zum Thema Patchwork-Familie mit Heidi Klum: «Wir hatten nie Teamwork.»

Heidi Klum und Seal waren von 2005 bis 2014 verheiratet. Aus dieser Ehe stammen Lou, Henry und Johan. Leni Klum, die mittlerweile selber als Model Furore macht, stammt aus Heidis Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Boss Flavio Briatore (73). Seal adoptierte sie 2009.

Heidi Klum und Seal sollen das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder haben. Seit 2019 ist das Topmodel mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (34) verheiratet.

Am nächsten Tag mit Leni aufgetaucht

Erst einen Tag nach der Filmpremiere tauchte Heidi Klum in der Öffentlichkeit auf. Die «Germany's Next Topmodel»-Chefin zeigte sich mit Leni am Vanity-Fair-Event in Los Angeles.

Heidi Klum und Leni an der Party von Vanity Fair in Los Angeles. IMAGO/MediaPunch

Heidi Klum zeigt ihre Kinder praktisch nie

Heidi Klum zeigt ihre Kinder – mit Ausnahme von Leni – nie ganz im Bild. Am Tag vor der Kinopremiere «The Book of Clarence» postete sie allerdings ein inniges Familienfoto.

Auch im Advent 2023 präsentierte Heidi Klum ihr Familienglück nur teilweise. Damals mit diesem Foto:

