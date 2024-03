Alfons Schuhbeck bekommt Erleichterungen im Gefängnis. Bild: Matthias Balk/dpa

Gute Nachrichten für den inhaftierten Starkoch Alfons Schuhbeck, ihm wird jetzt ein Regel-Ausgang erlaubt. Damit darf er einmal im Monat für vier bis acht Stunden das Gefängnis verlassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Starkoch Alfons Schuhbeck wird jetzt ein Regel-Ausgang aus dem Gefängnis erlaubt.

Er darf einmal im Monat für circa vier bis acht Stunden das Gefängnis verlassen.

Schuhbeck wurde im Oktober 2022 vom Landgericht München wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Mehr anzeigen

Starkoch Alfons Schuhbeck wurde im Oktober 2022 vom Landgericht München zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Im August vergangenen Jahres hatte er die Strafe wegen Steuerhinterziehung in Millonenhöhe angetreten, erst in der Justizvollzugsanstalt Landsberg, dann in Rothenfeld in Andechs.

Jetzt gibt es eine positive Nachricht für Schuhbeck: Nach Bild-Informationen wurde ihm jetzt ein sogenannter Regel-Ausgang erlaubt. Dieser soll dazu dienen, die sozialen Kontakte ausserhalb der Haftanstalt nicht zu verlieren.

Das bedeutet für den Starkoch, dass er einmal im Monat für circa vier bis acht Stunden das Gefängnis verlassen darf. Bei weiterer guter Führung könnte dann sogar irgendwann der Freigang anstehen, dann darf der Häftling acht Stunden am Tag das Gefängnis verlassen, um einer Arbeit nachzugehen, wie die Bunte schreibt.