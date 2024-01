Hat bei «Wer wird Millionär?» abgesahnt und Tränen der Freude geweint: Kandidat Philip Hohenberger (l) freut sich mit Moderator Günther Jauch. RTL / Stefan Gregorowius

In der Quiz-Show «Wer wird Millionär?» gibt es richtig viel Geld zu holen. Als Polizist Philip Hohenberger 150'000 Euro gewinnt, kann er die Tränen nicht mehr zurückhalten: Er kannte als Kind nur Armut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der RTL-Show «Wer wird Millionär?» läuft derzeit die 3-Millionen-Euro-Woche.

Polizist Philip Hohenberger hat sich dabei 150'000 Euro erspielt.

Das Preisgeld rührt ihn zu Tränen. Hohenberger ist in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Als Kind musste seine Familie jeden Rappen umdrehen.

Moderator Günther Jauch freute sich mit. Mehr anzeigen

Von seinem TV-Abenteuer wird der Polizeibeamte Philip Hohenberger noch lange zehren.

Der Ratekandidat hat bei Günther Jauchs Show «Wer wird Millionär?» 150'000 Euro erspielt – und kann im Studio die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Philip Hohenberger wird emotional: «Das hätte ich mir in meinem Lebtag nie vorstellen können, dass ich einfach mal so viel Geld haben werde!» Denn der Polizist stammt aus sehr einfachen Verhältnissen.

In schwierigen Verhältnissen aufgewachsen

Hohenberger ist alleine mit seiner Mutter in der «untersten Sozialschicht» aufgewachsen, wie er sagt. «Es gab Tage, wo wir am Tag zusammen nur eine Dosen-Nudelsuppe zu essen hatten», erinnert sich der Polizeibeamte an seine Kindheit zurück.

«Das war halt eine echt harte Zeit und ich habe viel, viel gearbeitet, um da irgendwann mal rauszukommen. Aber grosse Sprünge waren trotzdem nie möglich», erzählt der 31-Jährige weiter.

Günther Jauch freut sich mit

Moderator Günther Jauch zeigt sich beeindruckt – und redet dem Kandidaten gut zu: «Das ist ja auch was, das kann Ihnen auch keiner mehr wegnehmen. Die 150'000 vielleicht mal – aber das, was sie hier in der Woche hingelegt haben, nicht.»

