«Wir haben ein Problem» – Regie stoppt Moderator Günther Jauch

Moderator Günther Jauch vergisst trotz Panne in der TV-Show «Wer wird Millionär?» das Lächeln nicht. Bild: RTL/Stefan Gregorowius

Bei «Wer wird Millionär?» läuft gerade die 3-Millionen-Euro-Woche. Für einmal wurde in der RTL-Show jedoch nicht ein Kandidat ausgebremst, sondern Moderator Günther Jauch.

Bei «Wer wird Millionär?» läuft dieser Tage die 3-Millionen-Euro-Woche. Und so wundert es nicht, dass die Kandidat*innen der RTL-Show noch nervöser als üblich agieren. Am Donnerstag wurde für einmal jedoch Moderator Günther Jauch ausgebremst.

Aber fangen wir vorne an: Auf dem Ratestuhl sitzt Kandidat Felix Gross. Der Pressesprecher der Polizei Dortmund denkt gerade über die richtige Antwort für die 16'000-Euro-Frage nach:

Die nach Einwohnerzahlen drittgrösste Stadt des entsprechenden Bundeslandes ist …?

A: Holstein in Holstein, B: Mecklenburg in Mecklenburg, C: Württemberg in Württemberg oder D: Brandenburg in Brandenburg.

Kaum ist eingeloggt, beginnt das Licht zu flackern

Kandidat Gross weiss die Antwort nicht. Der 32-Jährige will nichts riskieren und setzt deshalb den Publikumsjoker ein. In der Folge rät ihm ein Mann zu Antwort D. Bei einer falschen Antwort würde Gross auf 500 Euro Gewinn abstürzen. Trotzdem loggt er ein.

«Wenn Antworten völlig falsch sind, dann wird automatisch ein Alarm ausgelöst»: Moderator Günther Jauch zu Kandidat Felix Gross (links). Bild: RTL/Stefan Gregorowius

Kaum eingeloggt, beginnt das Licht im TV-Studio zu flackern. Günther Jauch bemerkt dies jedoch nicht. Der Moderator redet und redet weiter und will kurz danach in die Werbung geben, als plötzlich eine Männerstimme aus der Regie ertönt:

«Ich unterbreche mal gerade. Irgendwie ein Lichtproblem. Es flackert die ganze Zeit.»

«Wenn Antworten falsch sind, wird ein Alarm ausgelöst»

Auf das technische Problem reagiert der 67-jährige Jauch durchaus professionell: «Oha! Das ist natürlich ein Zeichen, würde ich sagen. Und zwar, wenn Antworten völlig falsch sind, dann wird automatisch ein Alarm ausgelöst.»

Danach schlägt er dem Mann in der Regie vor: «Lasst das mal. Ist wie in der Disco jetzt.»

In der Folge gibt Jauch in die Werbung ab. Erst danach kann Kandidat Felix Gross endlich aufatmen. Antwort D, also Brandenburg in Brandenburg, ist korrekt.

Und wegen der Probleme mit der Beleuchtung im TV-Studio betreffend meint Günther Jauch: «Angeblich soll sich das jetzt verbessert haben. Etwas düster ist es zwar immer noch.»

Kandidat Felix Gross gewinnt am Ende 32'000 Euro und qualifiziert sich damit für die Finalsendung von heute, Freitag, 20.15 Uhr.

