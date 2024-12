Das Grab von Richard «Mörtel» Lugner wurde von unbekannten Tätern verwüstet. Witwe Simone Lugner ist schockiert über die Tat. Bild: Imago/Sepa.Media

Unbekannte haben Anfang Woche in Wien das Grab von Richard «Mörtel» Lugner attackiert. Simone «Bienchen» Lugner, die Witwe des Bauunternehmers, zeigt sich schockiert ob der Tat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unbekannte Vandalen haben das Grab von Richard «Mörtel» Lugner in Wien attackiert.

Simone «Bienchen» Lugner, die Witwe des verstorbenen Wiener Bauunternehmers, ist schockiert über die Tat.

«Um Gottes willen, wer macht so etwas? Es muss eine wirklich kranke Person gemacht haben», sagt sie.

Richard Lugner starb am 12. August 2024 im Alter von 91 Jahren. Mehr anzeigen

Am Montag wurde das Grab von Richard «Mörtel» Lugner auf dem Grinzinger Friedhof in Wien von unbekannten Tätern verwüstet. Witwe Simone «Bienchen» Lugner ist schockiert über die Tat.

Als sie davon erfahren habe, sei ihr «gleich ganz anders geworden, so ein richtig schlechtes Gefühl im Bauch, im ganzen Körper», erklärt sie in der österreichischen «Kronen Zeitung».

Wer so etwas tue, so die 42-Jährige weiter, müsse eine «wirklich kranke Person» sein.

Täter zerstörten Hochzeitsbild der Lugners

Laut der «Kronen Zeitung» zerstörten die Vandalen einen Glasbilderrahmen und die darin enthaltenen Fotos des verstorbenen Bauunternehmers und seiner letzten Ehefrau. Auf einem Hochzeitsfoto sollen die Täter zudem Simone Lugners Kopf abgerissen haben.

Nachdem die Witwe am Montagmorgen Bilder des geschändeten Grabes erreicht hatten, eilte sie umgehend auf den Friedhof. Sie wollte sich selber ein Bild der Verwüstung machen.

«Ich war dann unten (...) und habe festgestellt, dass zum Glück der Rest von der Dekoration und vom Grabschmuck noch in Ordnung ist und dass alles passt», so Lugner in der «Kronen Zeitung».

Und weiter: «Es war eben wirklich nur eine Attacke gegen mich. Es ist furchtbar, dass es Menschen gibt, die dann solche Dinge machen.»

Richard Lugner starb am 12. August im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Wiener Bauunternehmer hatte erst im vergangenen Juni zum sechsten Mal geheiratet – die fast 50 Jahre jüngere Simone Reiländer.

