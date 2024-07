Auf TikTok haben Gerüchte zu den Beauty-Eingriffen von Selena Gomez die Runde gemacht – nun sagt die Sängerin gleich selbst, was sie alles hat machen lassen. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Aufgrund der gesundheitlichen Folgen von Lupus muss sich Selena Gomez stets Kommentare zu ihrem Körper anhören. Nun reagiert sie auf ein weiteres Video – und sagt, welche Beauty-OPs sie hat machen lassen.

In den sozialen Medien äussern sich meist Laien, selten mal Profis, wenn es um Schönheitsoperationen geht. Im Fall von Popstar Selena Gomez musste eine TikTokerin allerdings sofort zurückrudern.

Marissa Barrionuevo ist laut eigenen Aussagen medizinische Assistentin in einer US-Schönheitspraxis. Sie setzte Gerüchte in die Welt, die Gomez sauer aufstiessen. Die Aussagen der TikTokerin waren jedoch zurückhaltend, was das Äussere der Sängerin anging. Sie wollte bei Gomez keine Spekulationen anstellen, was ihr Gesicht angeht. Die 32-Jährige hat seit Jahren gesundheitliche Probleme und lässt ihre Krankheit Lupus unter anderem mit Steroiden behandeln.

Barrionuevo hat das Video in der Zwischenzeit gelöscht, eine Reaktion von Gomez gab es dennoch. Sie hasse diese Art von Video, sie bestätigt zudem, «Stripes» – also Steroide – genommen zu haben, um mit ihrer Krankheit klarzukommen.

«Und ich habe Botox. Das ist alles. Lasst mich in Ruhe», enthüllt sie genervt.

Lupus erschwert das Leben von Gomez erheblich

Die TikTokerin entschuldigte sich bei Gomez. Auch die Sängerin schien verstanden zu haben, dass sie mit ihrer Antwort über die Stränge geschlagen hat: «Es geht nicht um dich. Manchmal werde ich einfach traurig», kommentierte sie das Entschuldigungsvideo von Barrionuevo.

Lupus ist eine Autoimmunerkrankung, die viele Organe des Körpers betreffen kann.

Selena Gomez musste sich deswegen einer Nierentransplantation unterziehen – und sogar Chemotherapie. Da die Krankheit auch grosse Gewichtsveränderungen nach sich ziehen kann, musste sich die Sängerin schon viele Kommentare zu ihrem Körpergewicht anhören.

