Der deutsche Schauspieler Samuel Koch glaubt, dass er wieder ohne Rollstuhl leben kann. In einem Interview sagt er, dass er davon träumt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Samuel Koch verunfallte bei einem Stelzen-Stunt bei «Wetten, dass …?» im Winter 2010.

Der 36-Jährige glaubt daran, eines Tages ohne Rollstuhl durchs Leben gehen zu können.

In einem Interview erzählt der deutsche Schauspieler: «In meinen Träumen bin ich meist noch Fussgänger.» Mehr anzeigen

Schauspieler Samuel Koch hat im Mai ein Kinderbuch mit dem Titel «Das Kuscheltier-Kommando – Mit dir schlaf' ich am liebsten ein» herausgebracht.

Zur Buchpremiere hat er Interview gegeben. In einem Gespräch erzählt der heute 36-jährige Schauspieler und Autor: «In meinen Träumen bin ich meist noch Fussgänger und relativ fit – oder eine seltsame Mischung davon. Allerdings hat sich in letzter Zeit schon mal der Rollstuhl in meine Träume geschlichen. Und dann bin ich in der Lage, auf den Armlehnen dieses Rollstuhls Handstand-Akrobatik zu betreiben – so wie früher», sagt Koch dem Portal «express.de».

Wenn er diese Träume habe, empfinde er sie als «sehr schön».

Samuel Koch glaubt an Wunder

Im Gespräch mit dem deutschen Portal wird Koch auch gefragt, ob er daran glaube, dass es eine Zeit ohne Rollstuhl in seinem Leben geben werde.

Samuel Koch ist positiv: «Ja, wie schon die Protagonisten unseres Kinderbuches sagen: ‹Heute glauben wir fest daran, dass ein jedes Wunder passieren kann.›»

