Sarah Ferguson blickt auf ihrem Instagram-Account auf ein Jahr mit «Höhen und Tiefen, Prüfungen, Lektionen, Lachen, Wunder und Freude» zurück. Bild: Steve Parson/PA Wire/dpa

Sarah Ferguson blickt auf Instagram auf 2023 zurück und sagt, es sei ein Jahr «voller Höhen und Tiefen» gewesen. «Ich habe den Brustkrebs besiegt», schreibt die Herzogin von York über den schönsten Moment.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sarah Ferguson blickt in einem Instagram-Post auf das vergangene Jahr zurück.

Die Ex-Frau von Prinz Andrew erinnert sich an ihre Brustkrebs-Diagnose und die im Juni folgende Operation, bei der ihr die linke Brust ersetzt wurde.

«Ich habe den Brustkrebs besiegt und ich habe einen Derek auf der linken Seite», schreibt Ferguson mit Verweis auf den Namen, den sie ihrer neuen Brust gegeben hat. Mehr anzeigen

Sarah «Fergie» Ferguson blickt in einem Instagram-Post auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

2023 sei ein Jahr mit «Höhen und Tiefen, Prüfungen, Lektionen, Lachen, Wunder und Freude» gewesen, schreibt die Ex-Frau von Prinz Andrew.

Als schöne Ereignisse zählt die 64-jährige Herzogin von York die Geburt ihres Enkels Ernest George Ronnie auf, der am 30. Mai zur Welt kam, und den Erfolg ihres neuen Liebesromans «A Most Intriguing Lady», welcher es in die Bestseller-Liste der «Sunday Times» schaffte.

Sarah Ferguson: «Ich habe einen Derek auf der linken Seite»

Die Mutter von den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie erinnert sich in ihrem Post zudem an ihre Brustkrebs-Diagnose im vergangenen Jahr und die im Juni folgende Operation, bei der ihr die linke Brust entfernt wurde.

«Ich habe den Brustkrebs besiegt und jetzt habe ich einen Derek auf der linken Seite», schreibt Sarah Ferguson mit Verweis auf den Namen, den sie ihrer neuen Brust gegeben hat.

Bereits im November hatte die Herzogin von York während eines TV-Auftrittes ein erstes Mal öffentlich über ihre Brustamputation gesprochen. Hintergrund des Auftritts war die Brustkrebsaufklärungs-Kampagne «Don't Skip Your Screening», die Sarah Ferguson sehr am Herzen liegt.

Ziel dieser Kampagne ist, die Bedeutung der Früherkennung von Krebs zu betonen – und Frauen zu ermutigen, sich regelmässig und konsequent untersuchen zu lassen.

Das Engagement von Sarah Ferguson hat einen persönlichen Hintergrund: «Ich hätte im Sommer beinahe jenen Termin zur Krebsvorsorge verpasst, der mein Leben gerettet hat. Ich konnte mich an einem heissen Tag im Sommer nicht überwinden, nach London zu fahren. Es ist nur der Beharrlichkeit meiner Schwester Jane zu verdanken, dass ich trotzdem hingegangen bin.»

Herzogin von York feiert wieder mit den Royals

Die Herzogin von York schreibt in ihrem neusten Instagram-Post zudem, dass sie im vergangenen Jahr «sehr inspirierende Menschen aus aller Welt mit wunderschönen Geschichten» treffen durfte.

Sie habe dabei entdeckt, dass auch sie selbst noch viel zu erzählen habe. «Ich bin 64 und fange gerade erst an.»

Sarah Ferguson war während der vergangenen Festtage erstmals seit Jahrzehnten wieder zum Weihnachtsgottesdienst mit der britischen Königsfamilie eingeladen worden.

