Nach dem Tod der Queen nahm Sarah Ferguson zwei der Corgis der verstorbenen Königin bei sich auf. Nun gibt sie einen Einblick in das neue Leben der beiden Hunde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem Tod der Queen leben zwei derer geliebten Corgis in Sarah «Fergie» Fergusons Obhut.

Die Ex-Frau von Prinz Andrew teilte nun ein Foto auf Instagram, das die beiden Hunde zeigt.

Sandy und Muick sind bester Gesundheit und essen gerne.

Fergie ist ganz hingerissen von den zwei Hunden, die zusammen mit ihr und Prinz Andrew in der Royal Lodge in Windsor leben. Mehr anzeigen

Es war eine Liebe wie aus dem Bilderbuch: Corgis entzückten die Queen (†96) schon als Kind. Seit ihrer Thronbesteigung im Jahr 1952 bis zu ihrem Lebensende war die britische Königin stolze Hundemami von mehr als 30 dieser Hunde.

Es war kein Geheimnis, dass die Queen eine grosse Tierliebhaberin war. Vor allem Pferde und Corgis hatten einen festen Platz in ihrem Herzen. Letztere züchtete sie sogar selbst.

Nach dem Tod der Queen im vergangenen Jahr zogen ihre beiden Corgis Sandy und Muick zu Sarah «Fergie» Ferguson (64). Das Duo lebt gemeinsam mit Fergie und ihrem Ex-Mann Prinz Andrew (63) in der Royal Lodge in Windsor und scheint bester Gesundheit zu sein, wie die Herzogin von York nun auf Instagram mitteilte.

Königin Elizabeth II. streichelt einen ihrer Hunde, einem Corgi namens Candy, in Schloss Windsor. Bild: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Sandy und Muick essen gerne

Susan, Willow, Holly, Vulcan, Monty, Honey, Berry und Linnet – die Liste der Namen der Hunde der Queen ist lang. Zwei von ihnen wurden nach dem Tod der Monarchin von Fergie adoptiert. Die Ex-Frau von Prinz Andrew hat die zwei Racker sofort ins Herz geschlossen und ist ganz hingerissen von ihnen.

Auf Instagram teilte sie jetzt einen seltenen Schnappschuss, den Sandy und Muick auf der Terrasse zeigt. Munter blicken die beiden Vierbeiner in die Kamera. Unter das Foto tippt Fergie: «Immer um Leckereien betteln!» Das Duo ist also wohlauf und hat einen gesunden Appetit.

«Ich freue mich, sagen zu können, dass sie gedeihen»

Zum ersten Todestag der Queen hatte die Herzogin von York bereits ein Bild mit den Hunden geteilt und dazu geschrieben: «Während wir ein Jahr später trauern, feiern wir auch die wunderbaren Zeiten, die wir mit Ihrer verstorbenen Majestät geteilt haben. Sie hat mir die Pflege ihrer Corgis anvertraut, und ich freue mich, sagen zu können, dass sie gedeihen.»

Im November hatte Fergie ausserdem in einem Interview in der TV-Show «This Morning» Einblicke gegeben, wie es den beiden Hunden im neuen Zuhause geht. «Muick hatte von Anfang an Probleme, und jetzt, ein Jahr später, fängt er gerade erst an, richtig Spass zu haben», so die zweifache Mutter.

Fergie hat neben Sandy und Muick fünf weitere Hunde. Dabei handelt es sich um Norfolk-Terrier. Aber mittlerweile würde sich die Rasselbande gut verstehen, wie sie in der Sendung meinte. «Aber man muss aufpassen, sie haben alle ihren eigenen Charakter.»

Mehr Videos aus dem Ressort