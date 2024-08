Hatte unglaublich Glück: Nev Schulman brach sich vor ein paar Wochen bei einem Unfall mit einem Lkw das Genick. Der «Catfish»-Host war auf dem Velo unterwegs und wollte seinen Sohn von der Schule abholen. Instagram/nevschulman

MTV-Star Nev Schulman hat Glück, dass er noch am Leben ist. Anfang August erleidet er einen schweren Velounfall, bricht sich dabei das Genick. Auf Instagram spricht er über die Horror-Erinnerung und zeigt sich dankbar.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem schweren Velounfall Anfang August zeigt sich Nev Schulman in einem Gesundheitsupdate dankbar.

Der «Catfish»-Star richtet sich in einem Video auf Instagram an seine Fans: «Schätze, was du hast, denn du kannst es jede Sekunde verlieren.»

Auf dem Weg zur Schule seines Sohn prallte der 39-Jährige so fest mit dem Velo aufs Trottoir, dass er sich das Genick brach.

Gelähmt ist Schulman nicht, er wird sich wieder ganz erholen. Mehr anzeigen

Nev Schulman (39) ist dankbar. Dankbar dafür, dass er den Velounfall, den er Anfang August erlitt, überlebt hat. Denn wie der «Catfish»-Star in einem Videointerview zum US-Promi-Portal TMZ sagt, habe er unglaubliches Glück gehabt, dies habe auch das Personal im Spital befunden: «Alle Ärzte und Krankenpfleger (…) waren so überrascht, dass ich mich bewegen und aufsetzen konnte. (…) Sie sagten, dass es ungewöhnlich sei, einen Patienten laufen zu sehen, nach einer derartigen Wirbelsäulenverletzung.»

So schnell wird Schulman den 5. August nicht wieder vergessen. Der «Catfish»-Host zeigt sich zwei Wochen nach dem Horror-Unfall dankbar. In einem Video auf Instagram gibt er ein Update zu seinem Zustand, kämpft mit den Tränen.

«Ich wollte vor allem Danke sagen. Danke an all die Ärzte und Krankenpfleger*innen, danke an meine Familie und Freunde, danke für die grossartige Unterstützung, danke an euch alle – der Beistand und die Liebe, die ich online bekommen habe, sind unglaublich», so der MTV-Star.

Das Video hat er bei einem Spaziergang durch die Nachbarschaft aufgenommen. Er habe sich noch nie so müde nach einem zehnminütigen Spaziergang gefühlt.

Der 39-Jährige richtet sich an seine Fans: «Schätze, was du hast, denn du kannst es jede Sekunde verlieren.»

Nev Schulman: «Beim Unfall war ich allein. Ich und der Lastwagen»

Schulman wollte mit dem Velo seinen Sohn von der Schule abholen, als er auf dem Weg dorthin mit einem Lastwagen zusammengeprallt ist. In einem Instagram-Post schrieb er über den Unfall: «In gewisser Hinsicht bin ich sogar froh, dass ich nicht angekommen bin. Beim Unfall war ich allein. Ich und der Lastwagen. Und dann, schätze ich, das Trottoir.»

Der Moderator stürzte so heftig auf das Trottoir, dass er sich zwei Halswirbel brach. Wie er schreibt, ist er nicht gelähmt. Anfangs seien seine Hände ein «Fragezeichen» gewesen, aber der menschliche Körper sei einfach «unglaublich».

Mittlerweile kann er wieder gehen, steht aufrecht. Dass er sich gut erholt, zeigte er bereits in seinem ersten Post. Als seine Tochter Cleo James und die beiden Söhne Beau Bobby Bruce und Cy Monroe ihn im Spital besuchen kommen, fragen sie vorsichtig, ob sie ihren Papa umarmen dürfen. Schulman legt erleichtert die Arme um sie.

Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der «Catfish»-Star einen Helm, was seinen Kopf glücklicherweise vor Verletzungen geschützt habe, erzählt Schulman im Gespräch mit TMZ.

Fans schicken Genesungswünsche

Auf Instagram bekommt Schulman unzählige Genesungswünsche von seinen Fans. Sie zeigen sich erleichtert, dass es dem MTV-Host wieder besser geht. «Kämpf weiter!» und «Auf eine baldige Genesung!», heisst es in der Kommentarspalte.

Ein Userin teilt: «Nev, ich bin so froh, dass es dir gut geht, und aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass der Weg zur Genesung nicht einfach ist, also nimm einen Tag nach dem anderen und in deinem Tempo, aber gib niemals auf.»

