Schauspiel-Legende Alain Delon ist tot

Alain Delon ist tot. Zhang Cheng/XinHua/dpa

Alain Delon ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies gaben seine drei Kinder am Sonntagmorgen in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Frankreichs Film-Ikone hatte auch einen Schweizer Pass.

vab/dpa Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der französisch-schweizerische Schauspieler Alain Delon ist tot.

Er ist mit 88 Jahren gestorben, wie seine Familie bekanntgab.

Die Film-Ikone sei «friedlich in seinem Haus entschlafen». Mehr anzeigen

Frankreichs Filmstar Alain Delon ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 88 Jahren, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf seine drei Kinder Alain-Fabien, Anouchka und Anthony auf X berichtet.

In der Erklärung heisst es, die Film-Legende sei «friedlich in seinem Haus in Douchy im Kreise seiner drei Kinder und seiner Familie entschlafen».

Öffentlicher Streit ums Erbe

2019 hatte die Familie einen Schicksalsschlag zu verkraften: Delon erlitt einen Schlaganfall, seither ging es ihm gesundheitlich immer schlechter. Der Schauspieler selbst hatte sich nicht mehr oft in der Öffentlichkeit gezeigt.

Delons jüngster Sohn Alain-Fabien äusserte sich einmal zum Zustand seines Vaters in «Paris Match»: «Manchmal ist er da, manchmal woanders. Die meiste Zeit weiss man nicht, was in seinem Kopf vor sich geht.»

Was in letzter Zeit vor allem für Schlagzeilen sorgte, war der Streit ums Erbe, der zwischen den drei Kindern des Schauspielers entfacht war. Es stellte sich die Frage: Wo soll die Film-Ikone mit Schweizer Pass seinen Lebensabend verbringen? Dies wohl, weil die Erbschaftssteuer in der Schweiz tiefer als in Frankreich ist – und Delon das Schweizer Bürgerrecht besass.

Der Streit und die Frage, wo und wie ihr Vater behandelt werden soll, wurden öffentlich ausgetragen. Tochter Anouchka wollte ihren Vater in die Schweiz bringen, ihre Brüder Anthony und Alain-Fabien dagegen nicht. Sie warfen ihr Manipulation vor.

Zuletzt wurde auch eine ehemalige Haushälterin Delons in den Streit mit einbezogen.

Bürgerrecht im Kanton Genf

Alain Delon gilt bis heute als eine Ikone im europäischen Kino. Der Durchbruch gelang ihm in den 1960er-Jahren. Bekannt wurde der Schauspieler unter anderem für seine Rollen in den Filmen «Nur die Sonne war Zeuge» (1960) oder «Der eiskalte Engel» (1967).

Der gebürtige Franzose erhielt 2000 das Schweizer Bürgerrecht. Delon besass eine Wohnung in Genf, lebte eine Zeit lang in Chêne-Bougeries GE.