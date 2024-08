Roger Federer wohnt noch immer nicht im geplanten Eigenheim – seit 2019 baut er an einer Villa in Rapperswil-Jona. Joe Toth/Aeltc Pool/PA Wire/dpa

Es ist stets ein Papierkrieg: Die Traumhäuser einiger Schweizer Promis sind noch nicht fertiggestellt. Ein Problem dabei ist die grosse Fläche, die für den Bau benötigt wird – oder eine erzürnte Nachbarschaft.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hazel Brugger kämpft mit Baumängeln und Drohungen auf ihrer Baustelle in Südhessen, was sogar Personenschutz erforderte.

Xherdan Shaqiris Bau einer Villa in Rheinfelden AG ist wegen einer erfolgreichen Beschwerde der Nachbarn gestoppt; er hat das Urteil ans Bundesgericht weitergezogen.

Roger Federers Villenbau am Zürichsee wird durch Einsprachen und Konflikte um ein geplantes Bootshaus verzögert, sodass er mit seiner Familie noch nicht einziehen kann. Mehr anzeigen

Ex-Eishockeyprofi Mark Streit ist nicht der einzige Schweizer Promi, der mächtig Ärger am Hals hat wegen eines Hausbaus. Auch Comedian Hazel Brugger, Fussballprofi Xherdan Shaqiri und Ex-Tennisprofi Roger Federer kämpfen derzeit mit Streitereien rund um die Realisierung ihrer neuen Eigenheime:

Die Schweizer Comedian Hazel Brugger zog vor gut vier Monaten mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in ein neues Eigenheim in Südhessen in Deutschland. Vor dem Haus liegt eine Fussmatte mit Aufdruck «Superbude», aber die 30-Jährige kämpft mit zahlreichen Baumängeln, und es schwelt ein hässlicher Streit mit der Baufirma. «Weil wir auf unserer Baustelle von Bauarbeitern bedroht wurden, brauchten wir zuletzt Personenschutz», liess Brugger jüngst ihre über 800'000 Follower auf Instagram wissen.

Dazu postete sie das Foto eines Autos, das einem privaten Sicherheitsdienst gehört. In der eigenen Instagram-Kategorie «Bau» veröffentlichten sie und ihr Ehemann Thomas Spitzer bislang dutzende Fotos von Mängeln: Wasseranschlüsse, die sich nicht nutzen liessen, zu tiefe Lichtschächte und Wasser auf dem Flachdach, das nicht abfloss.

Bürokratie macht einen Strich durch die Rechnung

Der Profifussballer Xherdan Shaqiri will eigentlich in Rheinfelden AG für 2,8 Millionen Franken eine 270 Quadratmeter grosse Villa im strengen Minergie-P-Standard bauen. Eine 2022 erteilte Baubewilligung wurde ihm aber wieder entzogen. Das Verwaltungsgericht hiess eine Beschwerde der Nachbarschaft gut. Gemäss dem Urteil überschritt die Geschossfläche der auf einer 1000-Quadratmeter-Parzelle geplanten Villa die maximale Ausnützungsziffer um über 13 Prozent. Shaqiri zog das Urteil ans Bundesgericht weiter.

Der frühere Tennis-Superstar Roger Federer baut seit 2019 eine Villa direkt am Zürichsee in Rapperswil-Jona SG. Einsprachen, alte Richtpläne und ein Uferweg-Streit sowie die Pandemie schoben den Bau mehrfach hinaus. Inzwischen stehen sechs Gebäude im Rohbau auf dem 17'000 Quadratmeter grossen Areal. Aber darin wohnen tut Federer mit seiner Familie bis auf Weiteres nicht. Ein Problem ist die Baubewilligung für ein Bootshaus. Bei der Stadt sind mehrere Einsprachen dagegen hängig. So kämpft ein Verein für den freien Zugang zu den Seeufern und den Wasserläufen. Er befürchtet, dass wenn Federers Bootshaus bewilligt würde, dann das Ufer an vielen Orten verbaut würde.

