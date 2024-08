Was macht Shaqiri so zuversichtlich?

«Ich war schon immer sehr positiv, das bin ich auch heute noch und werde es immer sein. Ich strebe nach Erfolg und ich weiss, wie man hier Titel gewinnen kann», sagt Shaqiri und macht zugleich klar: «Der FC Basel hat in den letzten Jahren keine grossen Titel gewonnen. Von dem her muss man am Boden bleiben. Ich habe nicht für ein Jahr, sondern für drei Jahre unterschrieben. Das ist ein Prozess.» In der laufenden Saison sei das Ziel, die Finalrunde zu erreichen.