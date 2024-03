Christa Rigozzi, wer kocht besser, dein Mann oder du?

«Genuss», antwortet Christa Rigozzi auf die Frage, was ihr erster Gedanke sei, wenn sie an Essen denke. Ein Gespräch mit der Moderatorin über Essen, das Kochen daheim – und warum Olivenöl dabei so wichtig ist.

07.07.2023