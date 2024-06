Andy Borg und Florian Silbereisen in der TV-Show «Schlagerbooom Open Air». Wegen eines Unwetters konnte die Sendung nicht live ausgestrahlt werden. IMAGO/Future Image

Der «Schlagerboom» von Florian Silbereisen aus Kitzbühel hatte mit einem Sturm zu kämpfen – und konnte nicht live ausgestrahlt werden. Und Komikerin Monika Gruber betitelte Helene Fischer als «blöde Kuh».

Der Sender strahlte die TV-Show trotzdem aus, aber nicht live.

Gezeigt wurde die Generalprobe vom Freitagabend – mit gleicher Besetzung und gleichem Ablauf.

Der MDR-Unterhaltungs-Chef Peter Dreckmann begründet die Massnahme so: «Um dem TV-Publikum daheim einen schönen Abend mit schönen Bildern zu bescheren, haben wir uns entschieden, die Aufzeichnung vom Vortag auszustrahlen.»

Am letzten Wochenende stellte Regenwetter TV-Star Florian Silbereisen und sein TV-Team auf eine harte Probe. Kein eitel Sonnenschein für die Schlagershow. Im Gegenteil.

In Kitzbühel herrschte ein Sturm, so heftig hatte es in der österreichischen Stadt schon länger nicht mehr geregnet. Eine ungewöhnliche meteorologische Lage für Kitzbühel im Frühsommer.

Viele Teile Österreichs hatten am Wochenende mit Unwettern zu kämpfen.

ARD musste «Schlagerboom»-Generalprobe senden

Die Unwetterlage zwang den Sender zum Handeln. Florian Silbereisens «Schlagerboom» fand statt, wurde aber nicht – wie üblich – live ausgestrahlt. Stattdessen wurde die Generalprobe der Show vom Freitag gesendet.

Ein Griff in die TV-Trickkiste. Das Line-up blieb gleich. Auf der Bühne standen unter anderem: Andrea Berg, DJ Ötzi, Howard Carpendale, Kerstin Ott, Andy Borg und Ben Zucker.

Der MDR-Unterhaltungs-Chef Peter Dreckmann begründet die Massnahme folgendermassen: «Um dem TV-Publikum daheim einen schönen Abend mit schönen Bildern zu bescheren, haben wir uns entschieden, die Aufzeichnung vom Vortag auszustrahlen.»

Monika Gruber betitelt Helene Fischer als «blöde Kuh»

Comedian Monika Gruber gab beim «Schlagerboom» Vollgas. Zuerst flirtete sie laut «Bunte» mit Entertainer Florian Silbereisen – und dann bezeichnete Gruber Schlagerkönigin Helene Fischer als «blöde Kuh».

Nanu, was war denn da los? Dass Gruber Helene Fischer in der Show frontal angereift, ist ganz schön mutig. Waren «Schlagerboom»Host Florian Silbereisen und Fischer zehn Jahre lang das Traumpaar der Schlagerszene.

Gruber hat das scherzhaft gemeint

Die Auflösung: Die Beleidigung von Monika Gruber an die Adresse von Helene Fischer war scherzhaft gemeint.

In ihrer Comedy-Einlage witzelte die deutsche Kabarettistin über die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. Gruber: «Ihr (Österreicherinnen und Österreicher) habt alles! Ihr habt die Berge, ihr habt Mozart, ihr habt Tafelspitz mit Apfelmus, ihr habt Andreas Gabalier!»

Dann holte sie aus und sagte: «Wir Deutschen – was haben wir? Wir haben die Mecklenburgische Seenplatte, Dosenravioli und Dieter Bohlen. Wir haben nichts, nichts ...» Dann stoppte sie plötzlich: «Es stimmt nicht, wir haben Florian Silbereisen! Seit 20 Jahren erfreut er uns im Fernsehen.»

Dabei kommt Monika Gruber so richtig in Fahrt: «Wahnsinn, wie der mit Anfang 40 aussieht.» Silbereisen sehe aus: «wie ein frisch eingestellter Yogalehrer in einem Wellness-Ressort zwischen dem Königssee und dem Indischen Ozean. Mit dem würde jede von uns gerne mal an der Bar einen Detox-Smoothie zürzeln», berichtet «Bunte».

Plötzlich driftet die Komödiantin in Richtung Helene Fischer ab und meint: «Eine der schönsten Frauen Deutschlands, vielleicht sogar die schönste. Und die ist auch super begabt, charmant und nett auch noch – die blöde Kuh!», teilt Monika Gruber mit kabarettistischer Eifersucht aus.

