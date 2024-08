Sir Ian McKellen stürzte im Juni von einer Londoner Bühne. Er hat noch immer grosse Schmerzen und traut sich deswegen seit Monaten nicht mehr aus seinem Heim. IMAGO/Avalon.red

Der britische Schauspieler Ian McKellen isoliert sich zuhause und wagt es nicht, einen Schritt nach draussen zu machen. Der Gandalf-Darsteller kämpft noch immer mit grossen Schmerzen seit seinem Sturz im Juni.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ian McKellen leidet nach einem Bühnensturz in einem Londoner Theater unter anhaltenden Schmerzen und vermeidet aus Angst vor Zusammenstössen das Verlassen des Hauses.

Der 85-jährige Schauspieler, bekannt als Gandalf in den «Herr der Ringe»-Filmen, erlitt einen Bruch im Handgelenk und Verletzungen an der Wirbelsäule, die noch nicht verheilt sind.

McKellen rutschte während einer Aufführung auf einer Zeitung aus und musste seine Rolle in «Player Kings» an einen Ersatzdarsteller abgeben. Mehr anzeigen

Der britische Schauspieler Ian McKellen leidet eigenen Worten zufolge seit seinem Bühnensturz in einem Londoner Theater noch unter «quälenden Schmerzen in den Schultern». «Ich gehe nicht aus dem Haus, weil ich Angst habe, dass jemand gegen mich stösst», erzählte der 85-Jährige dem britischen Magazin «Saga». Sein gebrochenes Handgelenk und sein verletzter Wirbel seien auch weiterhin nicht verheilt.

McKellen, der vor allem für seine Rolle als Magier Gandalf aus den «Herr der Ringe»-Filmen bekannt ist, war Mitte Juni während einer Aufführung des Stücks «Player Kings» im Londoner Westend von der Bühne gestürzt.

Für seine Rolle in dem Stück habe er einen gepolsterten Anzug getragen, der ihn dicker aussehen liess, erzählte McKellen. «Und das hat meine Rippen und andere Gelenke gerettet. Ich hatte also wirklich Glück.»

«Als wäre ich auf einem Skateboard»

Der Vorfall habe ihn sehr erschüttert, erzählte der Brite. «Ich muss mir immer wieder versichern, dass ich nicht zu alt bin, um zu schauspielern, und dass es nur ein verdammter Unfall war.»

Während einer Kampfszene sei sein Fuss in einem Stuhl hängengeblieben, schildert er. «Und als ich versuchte, ihn loszuwerden, begann ich auf einer Zeitung, die über die Bühne verstreut war, zu rutschen, als wäre ich auf einem Skateboard.» Er sei eine Stufe hinuntergerutscht «und dann auf den Schoss von jemandem in der ersten Reihe». Seine Rolle in dem Stück «Player Kings» wird seit seinem Unfall von seinem Ersatzdarsteller David Semark gespielt.

