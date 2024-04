Das Warten hat ein Ende. Pop-Urgestein Dieter Bohlen und Influencer Twenty4Tim beglücken die Fans mit ihrer neuen Version von «Cheri Cheri Lady». Und jetzt alle!

paf Franziska Pahle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dieter Bohlen und Twenty4Tim veröffentlichen am 12. April 2024 einen gemeinsamen Song.

Dabei handelt es sich um eine Neuauflage vom Modern Talking-Hit «Cheri Cheri Lady».

Das Musikvideo erscheint am Sonntag, 14. April. Mehr anzeigen

«Cheri, Cheri Lady

Glaub dass ich in Love bin

Fühlt sich an wie high sein

Was du mit mir machst»

Bei diesen Liedzeilen hat sofort jeder die hohe Kopfstimme von Pop-Titan Dieter Bohlen im Ohr. Die eine Hälfte des einstigen Erfolgsduos Modern Talking bringt nun eine deutschsprachige Neuauflage des Songs heraus – und holt sich dazu Unterstützung von Influencer Twenty4Tim.

Wie «Cheri Cheri Lady» in der neuen Version tönt, kann man nun auf verschiedenen Online-Kanälen hören.

Am Sonntag, 14. April, wird das Musikvideo veröffentlicht. Und da dürfen sich die Fans auf einen Überraschungs-Auftritt freuen. Ein bekanntes TV-Gesicht wird ebenfalls im Clip zu sehen: Bruce Darnell.

Bruce Darnell ist im Musikvideo zu sehen

Der Choreograf ist seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Er war als Juror bei «Germany's Next Topmodel» dabei und tingelt als Jurymitglied, immer wieder gemeinsam mit Dieter Bohlen, durch verschiedene Shows wie «Das Supertalent» oder «Deutschland sucht den Superstar».

Beim «Cheri Cheri Lady»-Videoclip-Dreh verrät er RTL, er wisse nicht so ganz genau, was er hier eigentlich mache. «Ich weiss, dass ich tanzen muss, aber ich hab kein Skript, kein Text. Ich bin einfach dabei und man sagt eigentlich manchmal: ‹Dabei ist alles!›»

Dieter Bohlen und Bruce Darnell gehören fest zur deutschen TV-Landschaft. IMAGO/mix1

Bis Sonntag müssen sich die Fans also noch gedulden, bis das fertige Ergebnis veröffentlicht wird. Bis dahin einfach in einer hohen Kopfstimme singen:

«Cheri, Cheri Lady

Glaub das ich in Love bin ...»

Und wer jetzt immer noch nicht genug hat: Hier noch die originale Version des Clips. Bitte. Gern geschehen!

