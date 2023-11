Fritz Wepper trauert um seinen kleinen Bruder Elmar

Elmar Wepper ist tot

STORY: Trauer um Elmar Wepper. Der Schauspieler ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren gestorben, das bestätigte seine Agentin der Nachrichtenagentur Reuters. Sein Schauspieldebüt gab der gebürtige Augsburger bereits Ende der 50er Jahre, zusammen mit seinem Bruder Fritz. Im Lauf seiner Karriere spielte Wepper in zahlreichen deutschen Filmen und Fernsehproduktionen. Aber auch international konnte Wepper Erfolge feiern, vor allem mit Doris Dörries Film «Kirschblüten – Hanami», der 2008 auf der Berlinale Premiere feierte. In Hanami spielt Wepper den krebskranken Bayern Rudi, der sich nach dem überraschenden Tod seiner Frau, gespielt von Hannelore Elsner auf nach Japan macht, um den Sehnsüchten und Butoh-Tanz-Träumen seiner geliebten Trudi nachzuspüren. Eine Charakterrolle für die Wepper unter anderem den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis bekam. 2019 wurde er mit dem bayerischen Fernsehpreis für sein Lebenswerk geehrt, zusammen, mit seinem Bruder Fritz.

