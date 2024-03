So wird Moderator Günther Jauch von der Redaktion verspottet

So wird Moderator Günther Jauch von der Redaktion verarscht Die Kandidatin Jennifer Metz bringt der Scherz der «Wer wird Millionär»-Redaktion in Verlegenheit. Moderator Günther Jauch nutzt das aus. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Ist das der «Sexiest Man Alive»? Moderator Günther Jauch geniesst die Rolle sichtlich. Bild: RTL / Stefan Gregorowius So wird Moderator Günther Jauch von der Redaktion verarscht Die Kandidatin Jennifer Metz bringt der Scherz der «Wer wird Millionär»-Redaktion in Verlegenheit. Moderator Günther Jauch nutzt das aus. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Ist das der «Sexiest Man Alive»? Moderator Günther Jauch geniesst die Rolle sichtlich. Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Die «Wer wird Millionär?»-Redaktion spielt Moderator Günther Jauch mit einer Antwortmöglichkeit einen Streich. Befangen reagiert darauf vor allem die Kandidatin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der TV-Show «Wer wird Millionär?» nimmt diesmal Flight Attendant Jennifer Metz aus Berlin auf dem Ratestuhl Platz.

Die Kandidatin spricht nicht nur über ihren Dating-Erfahrungen, sondern bekommt ausserdem bei der 8000-Euro-Frage sehr grosse Augen.

Der Grund: In den vier Antwortmöglichkeiten auf die Frage kommt Moderator Günther Jauch nämlich als «Sexiest Man Alive» vor. Mehr anzeigen

Flight Attendant Jennifer Metz aus Berlin ist Single.

Dating in der deutschen Hauptstadt findet sie «sehr speziell», wie die «Wer wird Millionär»-Kandidatin erklärt: «Ich habe das Gefühl, in Berlin lebt man sehr gerne in offenen Beziehungen.»

Dafür sei sie nicht der Typ. Selbstironisch äusserte sie die Hoffnung: «Vielleicht bewirbt sich ja noch der eine oder andere», falls sie bei «Wer wird Millionär?» viel Geld verdienen würde.

Günther Jauch: «Wo ist es am schönsten auf der Welt?»

Moderator Günther Jauch stimmt der Kandidatin: «Wer hier die Million abgeräumt hat, musste sich über Reaktionen nicht beklagen.»

Davon ist Metz zu diesem Zeitpunkt allerdings noch weit entfernt. Nach der 4000-Euro-Frage stellt Jauch die nach eigener Aussage «Standardfrage an jede Flugbegleiterin»:

«Wo ist es denn am schönsten auf der Welt?»

Das komme immer darauf an, mit wem man dort sei, findet Kandidatin Metz.

Vancouver zähle zu ihren Favoriten, aber sie vermutete, dass auch Neukölln schöner wäre, wenn man frisch verliebt sei – eine Anspielung auf ihren aktuellen Wohnort.

Jennifer Metz: «Ich kann eine Antwort ausschliessen»

Auch die ersten 5500 Meter des Mount Everest hat Globetrotterin Metz bereits einmal erreicht und ist von diesem Erlebnis nach wie vor schwer beeindruckt.

«Und der nächste 8000er, den es zu besteigen gilt ....», lenkt Moderator Jauch die Aufmerksamkeit auf die 8000-Euro-Frage: «Irritierte Blicke und verhaltenen Applaus gab es 2024 bei einer Preisverleihung, als was bekannt gegeben wurde?»

Die vier Antwortmöglichkeiten: «Wildtier des Jahres = Igel», «Weltfussballer = Messi», «Bester Regisseur = Emmerich», «Sexiest Man Alive = Jauch?»

«Bitte?!», entrüstet sich Günther Jauch bereits beim Vorlesen der letzten Antwortmöglichkeit über den Scherz auf seine Kosten.

«Wer hat das erlaubt?», fragt der Moderator mit strengem Blick in die Kamera. Grosses Gelächter im TV-Studio. Umso mehr, als die Kandidatin erklärt: «Ich kann eine Antwort ausschliessen.» Günther Jauch schaut sie in gespielter Überraschung an und meint: «Mutig.»

Die Rolle des Narzissten macht Günther Jauch Spass

Jennifer Metz findet einen Weg, den Moderator nicht in seiner Eitelkeit zu kränken: Sie könne unmöglich im Fernsehen mit ihm flirten – aus «Rücksicht auf mein Dating-Leben».

Die Kandidatin wählt deshalb den 50:50-Joker. Vor der Dezimierung der Antwortmöglichkeiten richtet sich Günther Jauch mit mahnendem Zeigefinger an seine Redaktion: «Ich warne euch, wenn ich da nicht mehr stehe!»

Tatsächlich verbleiben «Weltfussballer = Messi» und «Sexiest Man Alive = Jauch». Günther Jauch schlägt vor: «Jetzt müssen Sie sagen: ‹Das macht mir die richtige Antwort wirklich schwer, ich nehme den Zusatzjoker›.»

Jennifer Metz lacht. Das Publikum lacht.

Der Moderator dagegen zupft sich in gespielter Eitelkeit die Haare schön und lächelt in gespielter Selbstverliebtheit in die Kamera. Die Rolle des Narzissten macht Günther Jauch sichtlich Spass.

Günther Jauch ätzt: «Weil sie geldgeil sind»

«Ich muss Antwort B nehmen, bitte verzeihen Sie mir», bereitet Jennifer Metz dem Spass ein Ende. «Weil sie geldgeil sind», ätzt Günther Jauch – natürlich im Scherz.

Nach der Werbung löst er auf: «Die richtige Antwort ist ... mich überrascht das etwas, aber nun ja: Lionel Messi.»

Danach folgt die 16’000 Euro Frage: «Wo lässt sich regelmässig das Phänomen der sogenannten Weihnachtsrally beobachten?» Der Publikumsjoker votiert zu 78 Prozent für «an der Börse». Korrekt.

Die 32’000-Euro-Marke: «Welches ist das einwohnerreichste Land, durch dessen Staatsgebiet der Äquator verläuft?» Indonesien, Indien, China oder Mexiko? Der weibliche Zusatzjoker ist wie Metz Flugbegleiterin und empfiehlt Antwort A. Wieder richtig.

Die 64’000-Euro-Frage: «Wer löste im November Madonna als Künstlerin mit den meisten Nummer-1-Alben in Deutschland ab?» Beyoncé, Cher, Andrea Berg, Mireille Mathieu? Als Telefonjoker fungiert der Vater von Kandidatin Jennifer Metz.

Zur Verwunderung der Tochter glaubt er ohne Gewähr am ehesten an Andrea Berg. Die Kandidatin wagt diesen Schritt nicht und ging mit 32’000 Euro.

Das Bauchgefühl des Vaters wäre richtig gewesen.

