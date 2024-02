«Wer wird Millionär?»: Im Bademantel gekuschelt – Kandidatin über ihre Nacht mit Udo Jürgens Bei «Wer wird Millionär?» wurden die Quizfragen fast zur Nebensache. Kandidatin Simone Beckmann hatte Promi-Geschichten auf Lager. In jungen Jahren begegnete ihr als Hotelmitarbeiterin viele Stars. 20.02.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Ein Wahnsinnstyp», schwärmte Kandidatin Simone Beckmann am Montagabend bei «Wer wird Millionär?» noch viele Jahre später über ihre Begegnung mit Sänger Udo Jürgens.

«Es kam nicht zum Äussersten», stellte Moderator Günther Jauch kurz danach klar.

Dennoch ging die damals 21-jährige Hotelmitarbeiterin direkt auf Körperkontakt zu ihrem nur mit einem Bademantel bekleideten Promi-Freund. Mehr anzeigen

Bei ihrem ersten Auftritt auf dem Ratestuhl gegenüber von Günther Jauch lernten die RTL-Zuschauer*innen Simone Beckmann aus Göttingen, Deutschland, als Personalerin in der IT-Branche kennen.

Während sie von ihrem aktuellen Beruf nichts Spektakuläres zu berichten wusste, hatte die Überhangkandidatin bei ihrem zweiten «Wer wird Millionär?»-Auftritt reichlich Anekdoten aus ihren jungen Berufsjahren im Gepäck.

«Welches Ziel steckt sich so mancher, der abspecken will?»

Zu Beginn ihres Comebacks auf dem Ratestuhl stand Simone Beckmann bei 200 Euro. Es lief flüssig weiter bis zur 1000-Euro-Frage: «Welches Ziel steckt sich so mancher, der abspecken will?» BusSArd, uHu, aDler oder gEier?

Brachte mehrere Udo-Jürgens-Anekdote mit zu «Wer wird Millionär?»: Kandidatin Simone Beckmann. Bild: RTL

Der Publikumsjoker sollte helfen. 78 Prozent im TV-Studio tippte auf «uHu». Simone Beckmann verstand zunächst nicht, warum, vertraute aber der Mehrheit. Dann kam sie selbst auf die Bedeutung hinter der Abkürzung: «Unter hundert» Kilo zu wiegen, ist für so manchen ein Ziel.

«‹The most isolated that any human has been from another person›: Wem erkannte das Guinnessbuch diesen Rekord offiziell zu?» Die Antwort war 2000 Euro wert.

Zur Wahl standen Mount-Everest-Besteiger, Apollo-Astronaut, Serengeti-Pauschaltourist und Donald Trump. Der 50:50-Joker eliminierte die Optionen C und D.

Kandidatin Beckmann wählte richtig: Der «Apollo-Astronaut». Alfred Worden «gehörte zu jenen der jeweils drei Astronauten eines Apollo-Teams, die nicht auf den Mond durften», dozierte Günther Jauch. An Bord des Kommandomoduls war er teils 3600 Kilometer von den anderen beiden Astronauten entfernt. Rekord!

Kandidatin spricht über «unfassbare Nacht mit Udo Jürgens»

«Wenn das so weitergeht, sind wir in zwei Fragen durch», provozierte Günther Jauch die Joker verschleissende Kandidatin. Der Ehrgeiz der Alleinerziehenden war nun geweckt.

Nach der 8000-Euro-Marke wollte der Moderator Promi-Anekdoten hören aus der Zeit, als Beckmann als Rezeptionistin in einem Göttinger Hotel arbeitete – vor allem von «einer unfassbaren Nacht mit Udo Jürgens».

Der Sänger und seine Crew hatten sie seinerzeit an die Hotelbar eingeladen. «Wir hatten viel Spass, haben viel zu erzählen gehabt», erinnerte sich Simone Beckmann.

Der Sänger habe sie zum Konzert am nächsten Tag eingeladen. Im Backstage-Bereich habe er sie dann namentlich erkannt. Ebenso unvergesslich für die Kandidatin:

Der Sänger habe sie im Bademantel umarmt. «Ich habe mich an ihn geschmiegt, Udo war ein Wahnsinnstyp», schwärmte sie.

Simone Beckmann: «Wir haben es zusammen gemacht»

Der Schweiss, der von der Bühnenperformance zeugte, habe Simone Beckmann nicht gestört. Im Gegenteil: «Ich habe mich noch so reingerieben mit meinem Haar – dein Schweiss ist mein Schweiss –, es war toll.»

Als wäre das nicht schon intim genug, bohrte Günther Jauch nach: «Es kam nicht zum Äussersten?» Die Kandidatin musste ihn enttäuschen. «Und jetzt sitzen Sie hier im Elend einem älteren Herrn gegenüber», resümierte der Moderator, bevor er scherzend sagte: «Bitte meinen Bademantel ins Studio!»

Nach der erfolgreich gemeisterten 32’000-Euro-Frage folgte die nächste Promi-Erinnerung. «Wir haben es zusammen gemacht, auf dem Boden», berichtete Simone Beckmann über ihre Erlebnisse im Hotelzimmer von Jürgen von der Lippe.

Den Sensationsreporter-Azubi Jauch musste sie allerdings enttäuschen: Es ging in dieser Geschichte lediglich um die Installation eines DVD-Players. Der Sänger, Comedian und Moderator habe beim gemeinsamen Liegen auf dem Teppich mit ihr «einstecken» wollen. «Und dann haben wir nicht das richtige Loch gefunden.» Das Publikum lachte über die Zweideutigkeiten.

Jürgen von der Lippe habe sie ausserdem gebeten, seinen 7,5-Tonner mit Bühnen-Equipment einzuparken. Beckmann habe den Gang verwechselt und diverse hochpreisige Fahrzeuge touchiert. Die sind in grosser Zahl im Fuhrpark gewesen, da der Rotary Club im Hotel tagte. «Jürgen hat sich totgelacht», erinnerte sich Beckmann. Ihre Chefin dagegen gab der jungen Mitarbeiterin einige Tage frei.

Simone Beckmann: «64’000 Euro, danke, das ist mega!»

«Eine nach einer Königin benannte Pizza und ein möglicherweise nach einem Showgirl benannter Cocktail heißen ...?» Margharita und Margeritha, Magherita und Magarita, Margerita und Magareta, Margherita und Margarita?

Die Antwort war 64’000 Euro wert. Der Zusatzjoker wusste nichts Verbindliches, sprach sich aber für Antwort B aus. Simone Beckmann war das zu unsicher.

Als Telefonjoker fungierte ihr Ex-Mann. Er sprach sich ohne Gewähr für Antwort D aus und hatte recht.

Die 125’000-Euro-Frage: «Welche 80er-Jahre-Hymne ist eine Coverversion, die im Original von einer Soulsängerin aus den 60ern stammt?» «Come On Eileen», «Take On Me», «Tainted Love», «Don't You (Forget About Me)»?

Die Kandidatin wagte es nicht, auf ihre Intuition zu hören. «Tainted Love» wäre richtig gewesen. Statt dies zu bedauern, freute sich Simone Beckmann. «Wow! Ich bin alleinerziehende Mutter. 64’000 Euro, danke, das ist mega!», erklärte sie mit Tränen der Rührung in den Augen.

