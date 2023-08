Heisse Ferien ändern nichts am eiskalten Verhältnis zu Juan-Carlos

Die spanische Royals auf Mallorca Gut gelaunt besuchten Königin Letizia (l-r), Prinzessin Leonor, Infantin Sofia und König Felipe VI. die Alfabia-Gärten auf Mallorca. Bild: dpa Leonor (r), Prinzessin von Spanien, und ihre Schwester, die Infantin Sofia, auf Mallorca. Bild: dpa Im Sommerferien-Modus: Königin Letizia und ihre Töchter trugen legere Sommerkleider, die sie zu Espadrilles, den typischen spanischen Schuhen, kombinierten. Bild: EPA, Keystone Während Letizia auf ein bequemes, flaches Modell setzte, trugen Leonor und Sofia eine Variante mit Keilabsatz. Der einfache Schuh soll seine Ursprünge auf Mallorca haben. Bild: Imago/Abaca Press König Felipe VI. (l-r) mit seinen Töchtern Sofia und Leonor sowie Königin Letizia beim Besuch des Dorfes Bunyola. Bild: dpa Felipe trug ein Leinenhemd mit Farbverlauf und nahm ein paar Knitterfältchen in Kauf. Entspannt und unperfekt sympathisch. Bild: Imago Die spanische Royals auf Mallorca Gut gelaunt besuchten Königin Letizia (l-r), Prinzessin Leonor, Infantin Sofia und König Felipe VI. die Alfabia-Gärten auf Mallorca. Bild: dpa Leonor (r), Prinzessin von Spanien, und ihre Schwester, die Infantin Sofia, auf Mallorca. Bild: dpa Im Sommerferien-Modus: Königin Letizia und ihre Töchter trugen legere Sommerkleider, die sie zu Espadrilles, den typischen spanischen Schuhen, kombinierten. Bild: EPA, Keystone Während Letizia auf ein bequemes, flaches Modell setzte, trugen Leonor und Sofia eine Variante mit Keilabsatz. Der einfache Schuh soll seine Ursprünge auf Mallorca haben. Bild: Imago/Abaca Press König Felipe VI. (l-r) mit seinen Töchtern Sofia und Leonor sowie Königin Letizia beim Besuch des Dorfes Bunyola. Bild: dpa Felipe trug ein Leinenhemd mit Farbverlauf und nahm ein paar Knitterfältchen in Kauf. Entspannt und unperfekt sympathisch. Bild: Imago

Die Sommerferien auf Mallorca haben für die spanischen Royals Tradition. Einer fehlt diesmal allerdings: Altkönig Juan Carlos ist nach seinem kurzen Heimatbesuch in sein Exil nach Abu Dhabi zurückgeflogen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Felipe von Spanien verbringt mit seiner Familie wie jedes Jahr die Sommerferien auf der Insel Mallorca.

Auch sein Vater, Altkönig Juan Carlos, hat kürzlich seine Sommerferien in Spanien verbracht. Er lebt nach verschiedenen Affären und Prozessen in Abu Dhabi.

Nach wenigen Tagen in seiner alten Heimat ist Juan Carlos jedoch ins Exil zurückgeflogen – scheinbar ohne Felipe und seine Familie gesehen zu haben. Mehr anzeigen

Die spanische Königsfamilie hat ihre jährlichen Sommerferien auf Mallorca begonnen – allerdings erneut ohne Grossvater Juan Carlos. Der umstrittene Altkönig flog am vergangenen Dienstag zurück ins Wüsten-Exil nach Abu Dhabi, wo er wegen verschiedener Affären seit drei Jahren lebt.

Nach einem knapp einwöchigen Heimatbesuch, bei dem er vor allem gesegelt war und in Sanxenxo im Nordwesten des Landes auch eine Regatta gewonnen hatte, stieg der 85-Jährige in Vigo in den Flieger, ohne seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI. getroffen zu haben, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete.

Kurz vor dem Abflug brach Juan Carlos sein tagelanges Schweigen und sagte vor Journalisten durch das heruntergekurbelte Fenster des Beifahrersitzes, er sei «sehr glücklich» und werde «bald» zurückkehren.

Darüber, dass Felipe und Co. ohne ihn Ferien auf Mallorca machen, dürfte er aber alles andere als froh sein. Neben anderen Familienmitgliedern geniesst auch Juan Carlos' Ehefrau Sofía (84) den Sommer auf der Mittelmeerinsel. Am Flughafen soll Juan Carlos nur von Tochter Elena (59) verabschiedet worden sein.

Felipe von Spanien: «Wir hätten früher kommen sollen»

Felipe (55), Gattin Letizia (50), Kronprinzessin Leonor (17) und Infantin Sofía (16) liessen sich derweilen am Montagabend bei einem Spaziergang durch die Alfabia-Gärten im Nordwesten der Insel Mallorca fotografieren.

Die royale Familie wirkte ausgelassen und glücklich. König Felipe sprach vor Journalisten von einem «wunderbaren» Ort und meinte: «Wir hätten früher kommen sollen, es hat sich gelohnt.»

Zu den Ferien gab das Königshaus kaum Informationen. Es wurde lediglich mitgeteilt, dass der traditionelle Empfang der Royals für die balearische Gesellschaft am Donnerstag im Marivent-Palast vor den Toren der Inselhauptstadt Palma stattfinden soll.

Felipe nimmt bis Samstag mit seinem Boot «Aifos» an der Regatta «Copa del Rey» (Königspokal) teil. Die gemeinsamen Familienferien werden nach Medienberichten nicht länger als eine Woche dauern.

Kronprinzessin Leonor beginnt am 17. August in Saragossa ihre dreijährige Militärausbildung. Und ihre Schwester Sofía zieht wenig später ins Internat nach Wales.

