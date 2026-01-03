  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Kurz vor dem Nervenzusammenbruch» SRF-Korrespondent bricht Live-Schaltung mitten in der Sendung ab

Dominik Müller

3.1.2026

SRF-Korrespondent Roger Aebli muss Live-Schalte abbrechen

SRF-Korrespondent Roger Aebli muss Live-Schalte abbrechen

03.01.2026

Während einer SRF-News-Spezialsendung zur Brandtragödie in Crans-Montana kam es am Samstag zu einem abrupten Abbruch einer Live-Schaltung. Das Schweizer Radio und Fernsehen nennt gesundheitliche Gründe.

Dominik Müller

03.01.2026, 18:32

04.01.2026, 12:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer SRF-News-Spezialsendung wurde eine Live-Schaltung vorzeitig beendet.
  • Betroffen war US-Korrespondent Roger Aebli aus New York.
  • SRF spricht von einem Migräne-Anfall kurz vor der Sendung.
Mehr anzeigen

Am Samstagmittag hat das Schweizer Radio und Fernsehen SRF eine News-Spezialsendung zur Brandtragödie in Crans-Montana ausgestrahlt. Weil am frühen Morgen aber das US-Militär einen grossangelegten Angriff gegen Venezuela fuhr und dabei Präsident Nicolás Maduro verhaftete, widmete SRF die ersten Minuten der Sendung dem aktuellen Anlass.

Dabei hätten US-Korrespondent Roger Aebli aus New York sowie Südamerika-Korrespondentin Karen Naundorf Einschätzungen aus den betroffenen Ländern liefern sollen. Konjunktiv: Denn Aebli musste die Schalte nach wenigen Minuten abbrechen.

Auf die Frage von Moderator Florian Inhauser nach den neusten Informationen aus New York erwidert Aebli zunächst, er höre Kollegin Naundorf zu laut via Kopfhörer. Nachdem Inhauser die Frage wiederholte, sagte Aebli: «Flo, ich bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch, ich habe keine Minute ... ich habs dir geschrieben. I weiss nid, was grad passiert.»

Migränenanfall kurz vor der Sendung

«Da ist jemand ganz offensichtlich überarbeitet», reagierte Inhauser und brach die Live-Schaltung ab, bevor er die Konversation mit Naundorf fortsetzte.

Die Sendung war später nicht mehr aufrufbar.

Auf Anfrage von blue News teilt SRF mit, Aebli habe kurz vor der Liveschaltung «einen Migräne-Anfall erlitten, weshalb er sich während der Live-Schaltung nicht ausreichend konzentrieren konnte und diese in der Folge abbrach. Wir sind mit ihm im Kontakt. Es geht Roger Aebli bereits wieder etwas besser. Er ruht sich nun aus und wird heute nicht mehr vor die Kamera treten.»

Die Live-Schaltung zu Roger Aebli werde aus der Sendung geschnitten, da sie «keinen Zusammenhang mit der journalistischen Einordnung der Geschehnisse in Venezuela hat. Danach wird der Beitrag wieder online gestellt.»

Meistgelesen

«Durften Notausgang nicht öffnen» – Ex-Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen Brand-Bar
Neues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf
Schweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern
Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno
Rast entthront Shiffrin und gewinnt – Holdener schafft den Sprung aufs Podest