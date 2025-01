SRF zieht «Zivadiliring» sofort den Stecker

Die Frauen hinter «Zivadiliring» (von links): Yvonne Eisenring, Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji. SRF

SRF stellt den Erfolgspodcast «Zivadiliring» per sofort ein. Das geht aus einem Medienbericht hervor.

SRF wirft den Podcast «Zivadiliring» raus.

Die Meldung kommt angesichts des grossen Erfolgs des Podcasts überraschend.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring im Oktober als erste Schweizer Podcasterinnen im Zürcher Hallenstadion auftreten. Ihr Podcast «Zivadiliring» gehört zu den erfolgreichsten des Landes und wird von SRF produziert – zumindest bis anhin: Wie «Blick» berichtet, hat SRF den Erfolgs-Podcast per sofort eingestellt.

Der Grund ist unklar. SRF hat sich noch nicht zum Aus geäussert. «Blick» beruft sich auf Quellen, wonach die publizistischen Leitlinien in die Quere gekommen seien.

Auf alle Fälle scheint der Entscheid plötzlich gefällt worden sein. In der letzten Folge vom 24. Dezember ist nichts von einem Abschied zu hören.

Der SRF-Podcast «Zivadiliring» wurde im September 2021 lanciert und erschien alle zwei Wochen, jeweils am Dienstag. Im Dezember 2022 fand der erste Liveauftritt in Zürich im Kaufleuten statt. Im Herbst/Winter 2023 tourte das Trio durch sechs Schweizer Städte, im letzten Jahr fanden Ende Dezember drei Liveshows in Zürich, veranstaltet von Kaufleuten-Kultur, statt. Alle Anlässe waren innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft.