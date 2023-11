Täglich Sex mit Franjo – immer vor dem Frühstücksfernsehen

Moderatorin und Model Verona Pooth ist auch mit 55 sexuell noch sehr aktiv. Bild: Christian Charisius/dpa

Auch mit 55 Jahren noch immer voller Lust: TV-Moderatorin Verena Pooth hat mit ihrem Mann Franjo einen fixen täglichen Sextermin. Das enthüllte sie in einem Interview zu ihrem Buch «Die Supermilf».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Verena Pooth ist unter die Buch-Autorinnen gegangen.

Bei einem Interview zum Buch «Die Supermilf» wurde sie zu ihrem Sexleben befragt.

Dabei enthüllte sie, dass sie und ihr Mann Franjo täglich Sex haben – zu einem fixen Termin. Mehr anzeigen

Multitalent-Verona Pooth präsentierte im «SAT.1-Frühstücksfernsehen» ihr erfolgreiches Sachbuch mit dem provokanten Titel «Die Supermilf».

Im Gespräch erklärte Pooth, dass der anstössige Titel für sie «Mitten-im-Leben-Frau» bedeutet. Marlene Lufen fragte dennoch nach dem Liebesleben der 55-jährigen.

«Wie verändert sich die Intimität in der Mitte des Lebens für sie?», wollte die Sat1-Moderatorin wissen.

Ein fester Termin für Sex ist für Verona wichtig

Pooth versicherte, dass sich daran herzlich wenig ändert. Sie ist seit 2004 mit dem Unternehmer Franjo Pooth verheiratet und betonte, dass die Lebensmitte in dieser Hinsicht nicht viel ausmacht.

Für ein erfülltes Intimleben sind feste Verabredungen laut Pooth von grosser Bedeutung. «Wir haben immer pünktlich vor dem Frühstücksfernsehen Sex. Jeden Tag. Das ist total wichtig für uns», verriet sie. Co-Moderator Daniel Boschmann meinte dazu scherzend: «Also: Wenn Ihre Libido im Keller ist, schauen Sie sich das Frühstücksfernsehen an!»

Verona und Franjo Pooth Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images

Zuvor hatte Verona Pooth in einem Gespräch über das Frauenthema Menopause gesprochen. Anfangs zeigte sie wenig Interesse am biologischen Prozess, da sie ohnehin keine weiteren Kinder haben möchte.

Als Lufen aber von ihren eigenen Erfahrungen mit «schlechtem Schlaf, Gedankenkarussell und Unwohlsein» sprach, konnte Pooth absolut nachvollziehen, was die Moderatorin meinte. Mit einem Augenzwinkern gestand sie: «Auch ich habe über mein Leben nachgedacht – und ich habe mir sogar zugehört.»

Pooths zweite Lebenshälfte soll noch besser werden

Doch auch ohne Ironie HAT sich Pooth in den vergangenen Jahren wichtige Fragen gestellt: «Wer bin ich eigentlich, wo will ich hin? Was habe ich richtig gemacht, was falsch? Wie gestalte ich die zweite Lebenshälfte? Wenn möglich, soll sie ja noch besser sein als die erste.»

Ihre wichtigste Erkenntnis: Sie möchte «mehr Quality Time mit Freunden» verbringen – und nicht mehr «stundenlang mit jedem dahergelaufenen Idioten» reden.

Mehr Videos aus dem Ressort