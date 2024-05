TV-Koch fällt tief – Bachmeier meldet Insolvenz an

TV-Koch Hans-Jörg Bachmeier hat finanzielle Probleme. Vor ihm musste schon TV-Starkoch Alfons Schuhbeck Privatinsolvenz anmelden. imago stock&people

Der deutsche TV-Koch Hans-Jörg Bachmeier muss Privatinsolvenz anmelden. Er muss das Kultlokal «Beim Sedlmayr» schliessen, 14 Mitarbeiter*innen verlieren ihren Job.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach TV-Starkoch Alfons Schuhbeck ist der nächste TV-Koch pleite: Hans-Jörg Bachmeier («Beim Sedlmayr») muss Privatinsolvenz anmelden.

Gastronom Hans-Jörg Bachmeier hat das Münchner Traditionslokal erst im Herbst 2022 übernommen.

14 Angestellte verlieren deshalb ihren Job. Mehr anzeigen

TV-Starkoch Alfons Schuhbeck (75) sitzt seit August 2023 in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech in Bayern. Der Promikoch wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Ein Gericht hat Schuhbecks Gefängnisaufenthalt erleichtert, er darf das Gefängnis tagsüber verlassen.

Jetzt gerät ein anderer bekannter Gastronom in Teufels Küche: Hans-Jörg Bachmeier (56), bekannt aus dem TV-Format «Einfach. Gut. Bachmeier» muss für sein Gasthaus «Beim Sedlmayr» Insolvenz anmelden, schreibt «Bild.de.»

Erst im Herbst 2022 hat Bachmeier das bekannte Münchner Lokal übernommen.

Als im Juni 2023 Schäden am Dach festgestellt wurden und das Gebäude ausser Plan renoviert werden musste, geriet Bachmeier in eine finanzielle Schieflage.

Lokal war wegen Arbeiten versteckt

«Mehrere Monate war der Sedlmayr hinter dem Gerüst kaum mehr zu finden. Viele Gäste blieben weg. Auch die Freiluftplätze auf dem Gehsteig fielen damit ins Wasser und konnten den ganzen Sommer über nicht genutzt werden. Damit fehlten dem Betrieb erhebliche Umsätze», erklärt Bachmeier gegenüber «Bild.de».

Der Hausbesitzer vermietet in der Zwischenzeit die Räume an einen neuen Pächter. Eine Verlängerung des Vertrages mit der Brauerei wurde somit unmöglich. Bachmeier musste in der Folge für sein Lokal einen Insolvenzantrag stellen. 14 Mitarbeiter*innen verlieren ihren Job. Gastronom Hans-Jörg Bachmeier: «Das tut mir unendlich leid, ich hätte gerne weiter gemacht, aber unter diesen Umständen war es leider nicht mehr möglich.»

