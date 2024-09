TV-Schuldenberater Peter Zwegat ist tot

RTL-Schuldnerberater Peter Zwegat, bekannt aus der Sendung «Raus aus den Schulden», ist gestorben. picture alliance / ZB

Wie RTL mitteilt, ist der TV-Schuldenberater Peter Zwegat tot. Er sei am 9. August im Alter von 74 Jahren unerwartet gestorben. Der Sender ehrt Zwegat mit einer Änderung des Programms.

dpa, vab dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Peter Zwegat, bekannt als TV-Schuldenberater in der Sendung «Raus aus den Schulden», ist tot.

Er starb Anfang August im Alter von 74 Jahren.

Dies bestätigte sein früherer Sender RTL gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

RTL würdigt ihn mit einer Programmänderung, bei der ausgewählte Folgen von «Raus aus den Schulden» gezeigt werden.

Zwegat wurde für seine Herzlichkeit und seine Fähigkeit, Menschen in finanziellen Krisen zu helfen, geschätzt. Mehr anzeigen

Er half unzähligen Menschen aus der finanziellen Krise: Peter Zwegat wurde durch die RTL-Sendung «Raus aus den Schulden» zum bekanntesten TV-Schuldenberater Deutschlands. Von 2007 bis 2019 half er in rund 140 Folgen Personen, die in die finanzielle Schieflage geraten waren.

Jetzt ist seine unverkennbare Stimme für immer verstummt, dies teilte sein früherer Sender RTL der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach wurde Zwegat 74 Jahre alt. Es heisst, er sei «plötzlich und unerwartet» am 9. August 2024 gestorben.

RTL: «Peter Zwegat hat (…) zahlreichen Menschen geholfen»

Zu Ehren der Schuldenberater-Legende ändert RTL sein Programm, wie es auf der Website des Senders heisst. Es würden ausgewählte Folgen von «Raus aus den Schulden» gezeigt, so etwa heute bei RTLUp um 20.15 Uhr im TV und auf RTL+ sowie am Samstag bei RTL ab 13.05 Uhr im TV und auf RTL+.

Der Sender trauert. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner: «Peter Zwegat hat mit seinem aussergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend. Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden.»

Privat war Zwegat mit Liane Scholze zusammen. Die beiden waren seit 2006 ein Paar und gaben sich 2011 auf Sansibar das Jawort.

Mehr Videos aus dem Ressort

Mit 93 Jahren: Filmstar James Earl Jones gestorben Der US-amerikanische Schauspieler James Earl Jones ist tot. Der für seine tiefe und markante Stimme bekannte Charakterdarsteller starb am Montag Weltbekannt wurde er 1977 durch seine Sprechrolle des Superschurken Darth Vader in «Star Wars». 10.09.2024

dpa, vab