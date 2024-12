US-Schauspielerin Blake Lively verklagt Justin Baldoni aufgrund der angeblichen Vorfälle am Set von «It Ends With Us». Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Blake Lively hat ihren Kollegen Justin Baldoni wegen schwerwiegender Vorwürfe während der Dreharbeiten angezeigt. Die Anschuldigungen umfassen Belästigung und Rufschädigung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Blake Lively wirft ihrem Kollegen Justin Baldoni unangemessenes Verhalten am Set des Films «Nur noch ein einziges Mal» vor, darunter Belästigung, unangebrachte Kommentare und Rufschädigung.

Die Vorfälle, einschliesslich mutmasslicher Anspielungen auf Baldonis frühere Pornosucht und das Zeigen von Nacktfotos, führten zu einer Besprechung mit Livelys Ehemann Ryan Reynolds, um das feindselige Arbeitsklima anzusprechen.

Sein Anwalt bezeichnet die Vorwürfe als falsch und verleumderisch, mit dem Ziel, Baldonis Ruf in der Öffentlichkeit zu schädigen. Mehr anzeigen

Blake Lively hat rechtliche Schritte gegen ihren Kollegen Justin Baldoni eingeleitet. Die Schauspielerin wirft ihm vor, während der Dreharbeiten zu ihrem Film «Nur noch ein einziges Mal» unangemessenes Verhalten gezeigt zu haben. Die Vorwürfe beinhalten Belästigung und Rufschädigung, was zu einem erheblichen emotionalen Leid für Lively geführt haben soll.

Laut Berichten des «Hollywood Reporter» soll Baldoni am Set unangebrachte Kommentare gemacht haben, die sich unter anderem auf seine angebliche frühere Pornosucht und Livelys Körper bezogen. Zudem wird ihm vorgeworfen, Nacktfotos von anderen Frauen gezeigt zu haben. Diese Vorfälle führten zu Spannungen hinter den Kulissen der Verfilmung von Colleen Hoovers Roman.

In einer Beschwerde, die Lively eingereicht hat, wird beschrieben, dass die Situation so eskalierte, dass eine Besprechung einberufen wurde, um das feindselige Arbeitsumfeld zu thematisieren. An diesem Treffen nahm auch Livelys Ehemann, Ryan Reynolds, teil. Lively forderte, dass solche Vorfälle nicht mehr vorkommen und dass keine weiteren unangemessenen Diskussionen oder Fragen gestellt werden.

Darüber hinaus verlangte Lively, dass keine zusätzlichen Sexszenen oder intime Darstellungen ausserhalb des vereinbarten Drehbuchs hinzugefügt werden. Sie beschuldigt Baldoni auch, eine Kampagne zur sozialen Manipulation gestartet zu haben, um ihren Ruf zu schädigen.

Baldonis Anwalt, Bryan Freedman, wies die Anschuldigungen als falsch und verleumderisch zurück. Er betonte, dass die Vorwürfe darauf abzielen, Baldonis Ruf in der Öffentlichkeit zu schädigen.

