Über Schauspielerin Uschi Glas wird eine Fake-Werbung verbreitet, die ihr ein gesundheitliches Leiden anhängen will.

Uschi Glas wird derzeit für eine Fake-Werbung verwendet. Das Video zeigt die Schauspielerin, wie sie über ein Arthrose-Medikament spricht. Die Werbung wurde per künstlicher Intelligenz auf Facebook verbreitet.

fts Fabian Tschamper

Die Schauspielerin spricht darin über ein dubioses Medikament, das bei Arthrose helfen soll.

Es sei schockierend, wie ähnlich ihr die künstliche Uschi Glas sehe und auch anhöre: «Es klingt täuschend echt.» Mehr anzeigen

Die deutsche Schauspiel-Ikone kann es nicht fassen: Auf Facebook taucht plötzlich ein Video auf, worin sie über ihre Arthrose-Erkrankung spricht. Der Clip ist komplett mit einer künstlichen Intelligenz erstellt und enthält nur Lügen, bestätigt Uschi Glas der «Bild».

In der Werbung sagt die Fake-Glas: «Mein Name ist Uschi Glas und ich habe seit 20 Jahren Knieprobleme. Im Alter von 45 Jahren wurde bei mir Arthrose diagnostiziert und das Leben damit bereitet mir ständig Schmerzen.»

Das Video preist ein Mittel gegen Arthrose an und macht gleichzeitig das Gesundheitssystem in Deutschland schlecht. So sagt die künstlich erstellte Uschi Glas auch: «Denken Sie immer daran, den meisten Ärzten ist ihre Gesundheit egal. Keiner von ihnen wird Sie heilen.»

«Ich fühle mich missbraucht»

Das insgesamt dreieinhalb Minuten lange Video ist für das trainierte Auge schnell als Fake einzuordnen.

Zu «Bild» sagt Uschi Glas, sie habe diese Dinge nie von sich gegeben – und auch ihre Gesundheitsprobleme seien frei erfunden: «Als ich mich in dem Video reden hörte, bekam ich Gänsehaut. Ich bin schockiert über diesen KI-Fake, der mit meinem Namen und meiner Stimme getrieben wird. Es klingt täuschend echt.»

Sie gibt dabei zu, nur wer sie gut kenne, würde den Unterschied zur echten Uschi merken – «ich fühle mich missbraucht.»

Rechtliche Schritte eingeleitet

Im Video spricht sie auch von einem Arzt Namens Dr. Reinhard Windhager, einer echten Person. Jener habe bereits rechtliche Schritte gegen die Werbung eingeleitet. Windhager habe nichts mit diesem Fake zu tun.

Weiter erklärt Dr. Windhager, dass sein Name für das Fake-Video missbraucht wurde: «Es wurde weder von mir veranlasst noch habe ich ein Einverständnis dafür gegeben. Mit der im Video erwähnten Behandlungsmethode habe ich nichts zu tun.»

